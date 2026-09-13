Waly Diouf Bodiang porte la réplique à Mary Teuw Niane

La sortie de Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye, sur les « gourous » et la perte de conscience d’une partie de la société a suscité une vive réaction de Waly Diouf Bodiang.

Dans une déclaration publiée ce dimanche 13 septembre, Mary Teuw Niane avait estimé qu’« une société qui laisse prospérer les gourous est une société qui abandonne peu à peu sa conscience », une allusion à Ousmane Sonko et à ses partisans, qu’il n’a pas cités nommément.

En réaction, Waly Diouf Bodiang, ancien directeur général du Port autonome de Dakar, a vivement critiqué les propos de Mary Teuw Niane et son évolution politique. « Le reniement et la déchéance morale d’un professeur d’université sont une honte pour le monde universitaire », écrit-il.

Waly Diouf Bodiang lui reproche notamment d’avoir attendu, selon lui, l’âge de 72 ans pour qualifier de « gourou » une personne qu’il aurait fréquentée et « adulée » deux ans auparavant. « Lorsque tu faisais le pied de grue chez Sonko pour que je vienne te faire entrer, ta grande science et ton expérience de larbin ne t’avaient pas fait percevoir qu’il emprisonnait des esprits », affirme-t-il.

Poursuivant sa charge, l’ancien DG du Port autonome de Dakar estime que « ta vie est ratée dès lors que tu cours comme un caniche derrière un homme qui pourrait être ton fils ». Il affirme par ailleurs que « à Pastef nous avons des convictions et une certaine idée de la République que nous partageons contradictoirement avec Sonko », avant d’accuser Mary Teuw Niane d’opportunisme politique.

« Toi tu es du genre opportuniste capable d’accompagner tous les pouvoirs dès lors qu’on te nomme par décret humain », conclut Waly Diouf Bodiang.