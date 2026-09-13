Abdoulaye Seydou Sow lance officiellement le « Pacte Républicain »

Le contraste est saisissant entre les déclarations d’Abdoulaye Seydou Sow en novembre 2023 et sa décision annoncée ce samedi. Lors d’un conseil interministériel décentralisé à Kaffrine, le maire de la commune multipliait alors les marques de fidélité à l’ancien président Macky Sall.

« Vous m’avez donné ce qu’il y a de plus cher, c’est la confiance, et cette confiance jusqu’à la fin de mes jours, je la mériterai. Personne ne me prendra à défaut de loyauté vis-à-vis de vous… après le 2 avril. Nous vous porterons à vie dans nos cœurs », déclarait-il à l’époque devant l’ex-chef de l’État.

Trois ans plus tard, cette fidélité affichée a laissé place à une rupture avec l’Alliance pour la République (APR). Ce samedi, Abdoulaye Seydou Sow, ancien ministre de l’Urbanisme et secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a officialisé son départ du parti et lancé sa propre formation politique, baptisée « Pacte Républicain ».

La rencontre, qui a réuni des élus et des responsables venus de plusieurs régions du pays, a également permis au maire de Kaffrine de dévoiler l’identité, l’emblème et les grandes orientations de son nouveau mouvement.

Sans renier publiquement son compagnonnage passé, Abdoulaye Seydou Sow a rendu hommage à ceux avec qui il a cheminé en politique, notamment l’ancien président Abdoulaye Wade. Il a également chaleureusement remercié Macky Sall, affirmant n’avoir jamais regretté d’avoir été à ses côtés durant de nombreuses années.

Mais c’est surtout sur sa situation au sein de l’APR que le maire de Kaffrine s’est expliqué, faisant état d’une mise à l’écart progressive. « On ne m’écoute plus, on ne m’associe plus dans les grandes décisions qui sont prises », a-t-il déploré.

Il est également revenu sur les explications qui lui auraient été fournies par certains responsables de son parti, selon lesquelles son investissement dans ses fonctions à la FSF l’aurait éloigné des affaires internes de l’APR. Une justification qu’il rejette. « C’est vrai que je suis dans la fédération, mais cela n’empêche pas que je sois informé de ce qui se passe dans le parti », a-t-il précisé.

Le départ d’Abdoulaye Seydou Sow intervient dans un contexte de recomposition au sein de l’ancien parti au pouvoir, marqué par l’éloignement de plusieurs cadres, à l’image de Thérèse Faye Diouf. Au lancement du « Pacte Républicain », l’ancienne Première ministre Aminata Mimi Touré figurait parmi les personnalités présentes.

Abdoulaye Seydou Sow s’est toutefois réservé une réponse concernant un éventuel ralliement à la coalition Kiiraay, à laquelle il a été invité à adhérer. Il s’est donné un délai de quinze jours pour se prononcer.

Entre les déclarations de loyauté « à vie » formulées hier et la rupture avec l’APR annoncée aujourd’hui, le parcours politique d’Abdoulaye Seydou Sow illustre une nouvelle évolution des recompositions politiques observées au Sénégal depuis 2024.