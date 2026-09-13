Abdoulaye Seydou Sow sur l’APR : « On ne m’écoute plus, on ne m’associe plus… »

Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, a annoncé ce samedi la création de son propre mouvement politique. À cette occasion, l’ancien ministre de l’Urbanisme sous le régime de Macky Sall a rendu hommage à ceux avec qui il a cheminé en politique, à commencer par l’ancien président Abdoulaye Wade.

Abdoulaye Seydou Sow a également tenu à remercier chaleureusement Macky Sall, affirmant n’avoir jamais regretté d’avoir été à ses côtés pendant de nombreuses années. Mais c’est surtout sur sa situation actuelle au sein de l’Alliance pour la République (APR) que le maire de Kaffrine s’est longuement exprimé. Il n’a pas caché son amertume face à ce qu’il perçoit comme une mise à l’écart progressive au sein du parti. « On ne m’écoute plus, on ne m’associe plus dans les grandes décisions qui sont prises », a-t-il déploré.

Selon Abdoulaye Seydou Sow, il a fait part de cette situation à ses camarades de l’APR. Ceux-ci lui auraient expliqué que ses responsabilités au sein de la Fédération sénégalaise de football (FSF) l’occupaient particulièrement et l’éloignaient des affaires internes du parti. Une explication que le maire de Kaffrine rejette.

« C’est vrai que je suis dans la fédération, mais cela n’empêche pas que je sois informé de ce qui se passe dans le parti », a-t-il tenu à préciser.