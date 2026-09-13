Thiès : La Nouvelle responsabilité dénonce une « dégradation » de la situation nationale

La Nouvelle responsabilité/Jámm Ji de l’ancien Premier ministre Amadou Ba dresse un bilan particulièrement critique de la situation nationale. Réunis en assemblée générale, les responsables des cellules du département de Thiès ont dénoncé la gestion du pays par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

« Force est de reconnaître qu’à l’heure actuelle le pays est bloqué du fait de la gestion du président Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko. Tous les secteurs de la vie nationale sont à genoux, les différents domaines d’activités presque à l’arrêt », a déclaré Ousmane Diop, coordinateur départemental de la Nouvelle responsabilité/Jámm Ji.

Selon lui, « le contrôle de la situation a échappé au président de la République et au président de l’Assemblée nationale ». Ousmane Diop et ses camarades estiment que les deux dirigeants ont « suffisamment montré leurs limites dans la conduite des affaires publiques », avec pour conséquence une dégradation des conditions de vie des populations.

Les responsables de la formation politique ont également dressé un tableau sombre de la situation économique et sociale du pays, évoquant « une montée en flèche de la misère collective des Sénégalais ». À leurs yeux, cette situation témoignerait des difficultés du pouvoir actuel à répondre efficacement aux attentes des citoyens.

Face à ce qu’ils considèrent comme un « échec de la gouvernance actuelle », Ousmane Diop et ses camarades appellent à l’émergence d’une « autre voie ». Ils présentent l’ancien Premier ministre Amadou Ba comme la personnalité capable, selon eux, de redresser la situation. « Aujourd’hui, tous les Sénégalais s’accordent sur une réalité : l’ancien Premier ministre Amadou Ba, leader de la Nouvelle responsabilité/Jámm Ji, est le seul à pouvoir sauver le Sénégal », affirment-ils.

Ousmane Diop appelle également les responsables de l’opposition à dépasser les anciennes logiques d’alliances et à se regrouper autour d’Amadou Ba. Il estime que « le paysage politique sénégalais a profondément changé et que les anciennes coalitions ne correspondent plus nécessairement aux réalités actuelles ».

Cette assemblée générale s’inscrit dans la stratégie de mobilisation de la Nouvelle responsabilité/Jámm Ji autour de son leader. Après le placement des cartes et la mise en place des cellules, la formation entend poursuivre son implantation dans le département de Thiès.

Les responsables venus des différentes communes ont ainsi fait le point sur la structuration du parti et défini les prochaines étapes de leur action politique. Pour Ousmane Diop, cette phase doit permettre de consolider les cellules, de renforcer la coordination départementale et de préparer les prochaines échéances électorales dans les 15 communes du département de Thiès.