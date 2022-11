Yeumbeul : un homme marié transforme une fillette de 13 ans en objet sexuel

La police de Yeumbeul Sud a arrêté I. Ndao. Ce dernier a été surpris en pleins ébats sexuels avec une gamine de 13 ans dans sa chambre conjugale. D’après le récit du journal « Les Échos », l’écolière en classe de CE2 a été violée de nombreuses fois. Le mis en cause attendait que son épouse enceinte aille à l’hôpital pour ses rendez-vous prénataux ou au marché, et que la grand-mère de la fille s’absente de la maison, pour l’entraîner dans sa chambre et la violer. Ce, à chaque fois que l’envie lui prenait en la menaçant de la tuer si elle parlait.

Ainsi, la gamine a subi en silence ses assauts durant plusieurs mois. Mais le mercredi 26 octobre dernier, après le départ de sa grand-mère, elle est encore appelée par le colocataire, dont l’épouse est partie au village après accouchement. Il l’a entraîné à nouveau dans sa chambre conjugale, et l’a violé. De retour à la maison sans trouver sa petite fille, la grand-mère qui a entendu des gémissements provenant de la chambre de son locataire, s’est dirigée vers ladite chambre et tape à la porte sans succès. Ainsi, elle pousse des cris et finit par ameuter le voisinage.

Affolé, le commerçant sort de sa chambre criant à tue-tête. De son côté la jeune fille qui a été persécutée de questions a révélé que c’était la énième fois que le locataire lui faisait ça. « C’est lui d’ailleurs qui m’a déflorée. Il a commencé à me violer depuis l’année passée», a-t-elle déclaré.

Interrogé, I. Ndao a nié les accusations de la mineure. « Elle a toujours été consentante. Elle venait même parfois dans ma chambre pendant l’absence de mon épouse, (…). Elle saisit alors l’occasion pour me provoquer. J’en profitais à mon tour pour entretenir des rapports sexuels avec elle», s’est défendu le mis en cause.

Au final, il a été déféré au parquet pour détournement de mineure et pédophilie.