Yewwi askan Wi : Le concepteur du logo explique le choix des couleurs

Les couleurs et le logo de la coalition ont été à la base de la rupture entre Bougane Gueye Dany et Yewwi Askan Wi. Le concepteur même du logo, a brisé le silence pour s’expliquer.

« En ma qualité de directeur artistique, j’ai conçu la charte graphique de la coalition Yewwi Askan Wi. D’emblée, j’avais fait des propositions de logo avec du vert et du rouge. Ousmane Sonko m’a lui-même appelé pour me demander de changer et d’utiliser d’autres couleurs parce qu’il ne voulait pas que les gens pensent qu’on veut mettre Pastef au-dessus des autres », a fait savoir Abdou Karim Ndoye.

Dans les Echos, il affirme qu’avant d’en arriver à ce logo, il y a eu au moins 40 propositions avec différentes combinaisons de couleurs et de styles. Finalement, c’est celui-ci qui a été retenu. « Contrairement à ce que certains pensent, Ousmane Sonko prône toujours l’ouverture, le respect et l’humilité vis-à-vis des autres partis politiques », dit-il.

Pour la couleur verte, « personnellement, j’étais convaincu qu’il fallait impérativement l’utiliser dans la composition et ajouter une couleur secondaire », dit-il. « Parce que le vert est la couleur de l’espérance, le vert est porteur de chance. Il est symbole de croissance, de richesse, de santé, de fraîcheur et de nature. Il représente la stabilité et l’équilibre », ajoute le concepteur. Il renseigne que le vert est utilisé par 3 grands partis de la coalition: le Pur, Taxawu, et Pastef.

Pour ce qui est du Magenta, la couleur obéit aussi aux mêmes principes que le vert. Elle fait partie des 4 couleurs primaires à côté du cyan, du jaune et du noir. « C’est à partir du mélange de ces 4 couleurs que nous en obtenons d’autres. En communication, le magenta signifier gaieté, joie, vivacité et féminité. D’ailleurs, ne dit-on pas avoir la vie en rose », explique Abdou Karim Ndoye, repris par Igfm.