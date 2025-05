Zac Mbao : un faux policier interpellé avec armes factices, menottes, et…

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a démantelé, samedi 17 mai, un réseau de charlatanisme et d’escroquerie. Un individu se faisant passer pour un policier a été arrêté.

L’opération a permis la saisie de nombreux objets compromettants : une tenue complète avec écusson de la police, une paire de menottes, une arme factice, un badge à l’effigie de la police nationale, une paire d’épaulettes d’agent 2V, deux ceinturons, un tonfa, quatre téléphones (dont un iPhone), une radio factice, une carte de membre de l’association des policiers retraités et une somme d’argent estimée à 1.120.000 FCFA.

Tout est parti d’une plainte déposée par un Sénégalais vivant en Italie, de passage à Dakar. La victime a expliqué avoir remis la somme de 20 millions de FCFA au faux policier, présenté par son cousin comme un intermédiaire capable de le mettre en relation avec un marabout réputé. Ce dernier, domicilié aux Almadies (quartier dakarois), aurait proposé de multiplier l’argent grâce à du mercure et de l’encens.

Sur place, le plaignant affirme s’être vu administrer un parfum qui « l’aurait plongé dans un état second, le poussant à remettre, de façon involontaire, 3,5 millions de FCFA supplémentaires au marabout, sous les yeux du faux policier. » Auditionné, le cousin du plaignant a confirmé les faits et assuré que le mis en cause se faisait bel et bien passer pour un agent des forces de l’ordre. Une mission à agent menée au domicile du suspect, situé à la cité police de Zac Mbao, a permis son arrestation et la saisie des objets précités.

Interrogé, le mis en cause a reconnu l’ensemble des faits. Concernant les accusations d’usurpation de fonction, il a admis avoir dérobé les effets retrouvés dans sa chambre à un voisin policier, tout en affirmant travailler comme agent de sécurité.

Le procureur a été saisi et le suspect a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.