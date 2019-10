ZAMALEK – GENERATION FOOT – Le remake se jouera le 24 octobre

Afin de garantir de bonnes conditions aux deux équipes, il a été décidé:

– Zamalek confirmera le lieu (stade) du match au plus tard le samedi 12 octobre.

– La CAF avancera les frais de voyage internationaux et d’hébergement de Génération Foot et des officiels de match concernés.

– Le Comité de discipline de la CAF procédera à un nouvel examen du dossier en ce qui concerne les aspects relevant de ses compétences.

L’équipe perdante de l’ensemble des matches numéros 71 et 72 se qualifiera pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe Total de la CAF, dont le match aller se jouera le 30 octobre 2019 et le match retour le 5 novembre 2019.

