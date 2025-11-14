Ziguinchor : Trois individus déférés pour un vaste trafic de faux documents d’identité

L’Antenne Régionale de Ziguinchor de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré, ce 10 novembre 2025, trois personnes devant le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor. Elles sont poursuivies pour faux et usage de faux, complicité de faux, obtention indue de documents d’identité sénégalaise et association de malfaiteurs.

Les faits remontent au 5 novembre 2025 lorsqu’un contrôle de routine mené au poste de Cantenne, sur l’axe « Mpack », a permis aux agents d’interpeller un individu porteur de deux pièces d’identité différentes : l’une sénégalaise et l’autre guinéenne. L’analyse a révélé que si la pièce guinéenne était authentique, celle de nationalité sénégalaise, elle, était manifestement fausse. Les informations contenues sur les deux documents se contredisaient, à l’exception de la photographie.

Invité à s’expliquer, le mis en cause a reconnu avoir obtenu la fausse pièce sénégalaise grâce à un acte d’état civil irrégulier délivré par la mairie de Guédiawaye, par l’intermédiaire d’un tiers et moyennant 60 000 FCFA. Il a également révélé que ce même intermédiaire lui avait fourni un certificat de nationalité sénégalaise confectionné sur la base de faux extraits de naissance, contre 80 000 FCFA.

La DNLT a rapidement adressé une réquisition à la mairie concernée et, grâce aux informations transmises à la DNLT/Dakar, le tiers impliqué a été interpellé. Lors de son audition, il a partiellement admis les faits, reconnaissant avoir fabriqué de ses mains le faux certificat de nationalité sénégalaise pour la somme de 10 000 FCFA. En revanche, il a tenté de rejeter la responsabilité de la fabrication du faux extrait de naissance sur un ancien agent de la mairie de Boune, qui aurait agi en complicité avec un autre agent en fonction à la mairie de Guédiawaye.

L’exploitation du téléphone portable du mis en cause a permis de mesurer l’ampleur du réseau. Les enquêteurs y ont découvert pas moins de 87 copies de pièces d’identité, près de 50 extraits de naissance, une centaine de bulletins de naissance, 27 copies de cartes nationales d’identité sénégalaises, 25 CNI guinéennes, ainsi que divers documents administratifs, dont des certificats de mariage et des procurations. Tous se sont avérés être des faux.

Confronté à ces éléments, le mis en cause a reconnu les avoir confectionnés en collaboration avec plusieurs agents municipaux.

Dans la foulée, une troisième personne a été interpellée en possession d’un grand nombre de documents administratifs suspects. Après vérification, ceux-ci se sont révélés contrefaits. L’individu a soutenu qu’il détenait ces documents par simple négligence, à la suite de son licenciement de la mairie de Boune. Une explication que les enquêteurs jugent peu crédible. Il a en outre nié toute relation ou implication avec le premier interpellé.

Les investigations se poursuivent afin d’établir l’ensemble des responsabilités et de démanteler définitivement ce réseau de falsification de documents d’identité.