Saïd Larifou appelle à la sagesse entre Sonko et Diomaye

Dans un contexte politique marqué par des tensions visibles entre le Président Bassirou Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko, le leader du RIDJA-PACTEF Saïd Larifou lance un appel à la sérénité et à la fraternité.

« Je ne peux pas aimer le Sénégal et l’Afrique et rester indifférent à la situation actuelle à Dakar », déclare-t-il. Dans un message empreint de spiritualité, Saïd Larifou associe sa prière à celles des sages et guides spirituels du pays. Il implore le Tout-Puissant d’éclairer et de guider les décisions de M. Ousmane Sonko et du Président Diomaye, tout en renforçant les liens fraternels entre eux.

Pour Saïd Larifou, ce geste vise à rappeler à tous les acteurs politiques l’importance de la cohésion nationale et du dialogue dans la conduite des affaires publiques, surtout en période de tensions. Il conclut son message sur une note d’espérance, soulignant que seul un engagement sincère pour la paix et la solidarité permettra de préserver la stabilité et le développement du Sénégal.