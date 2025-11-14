Alpha Thiam : « La formalisation, un levier essentiel de la souveraineté économique du Sénégal »

L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a clôturé, ce 14 novembre 2025 à Saly, l’atelier technique de concertation et de validation de l’Indice de Formalisation des PME. Présidée par le Directeur général de l’ADEPME, Alpha Thiam, la cérémonie a réuni des représentants de l’État, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations professionnelles.

Dans son discours, Alpha Thiam a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cet atelier, mené en partenariat avec ENABEL, la Coopération belge au développement. Il a salué le travail accompli pour construire cet outil stratégique d’évaluation des entreprises informelles, indispensable pour mieux orienter les politiques publiques.

Le Directeur général a rappelé que l’ADEPME incarne le bras opérationnel de la vision économique de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, inscrite dans l’Agenda National de Transformation 2050. Pour lui, « la formalisation des entreprises demeure l’un des maillons essentiels de la transformation structurelle de notre économie », conditionnant l’accès au financement, à la commande publique et à la protection sociale.

Alpha Thiam a également exprimé sa gratitude au Secrétaire d’État au Développement des Petites et Moyennes Industries pour son accompagnement constant, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers, notamment ENABEL, pour leur engagement envers un développement inclusif.

Il a enfin salué la mobilisation des chambres consulaires, des administrations, des professionnels du secteur financier et des personnes ressources dont les contributions ont permis de conférer à cet indice une réelle portée nationale.

Clôturant la cérémonie, le Directeur général de l’ADEPME a réaffirmé son engagement à poursuivre le travail collectif pour permettre à chaque entreprise sénégalaise de croître et de contribuer pleinement à la souveraineté économique et à la prospérité du Sénégal.