Véto de Pastef…le président Diomaye victime de son propre camp politique

L’annonce par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de la restructuration de la Coalition « Diomaye Président » a provoqué une réponse cinglante et remarquée de la part du parti au pouvoir, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF). Si le parti d’Ousmane Sonko salue la volonté d’efficacité, son communiqué rendu public est avant tout un recadrage politique sévère qui expose au grand jour les tensions latentes et la complexité des rapports de force au sein de la nouvelle majorité sénégalaise.

Loin d’une simple prise d’acte, le PASTEF insiste sur le fait que la restructuration est déjà bien avancée. Le parti révèle qu’un processus inclusif a été confié, dès mars 2024, à la Conférence des leaders et à sa présidente, Aïssatou Mbodj. Ce travail aurait déjà abouti à la rédaction d’une charte, d’un règlement intérieur et même à la dénomination de la future entité : l’APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique). En clair, le PASTEF sous-entend que l’initiative présidentielle est tardive, redondante et omet de reconnaître le travail accompli par l’instance dirigeante de l’ancienne coalition.

Le point le plus délicat concerne la question du leadership. Le PASTEF est catégorique : « Bassirou Diomaye Faye n’a pas le pouvoir de démettre Aïssatou Mbodj ». Cette précision rappelle au Président la nature de son rôle passé, celui d’ancien membres et candidat de Pastef, et la délégation de pouvoir au sein de la coalition. Il s’agit d’une distinction fondamentale entre la fonction de Président de la République (Chef d’État et de l’Exécutif) et la fonction de Chef de coalition/parti (rôle politique interne). Ce faisant, le PASTEF établit clairement que les prérogatives du Président de la République ne s’étendent pas de facto à la direction interne de l’Alliance.

La désignation d’Aminata Touré pour coordonner la restructuration est le point de rupture le plus aigu. Le PASTEF a formulé un veto explicite : « Nous ne nous reconnaissons dans aucune initiative coordonnée par Madame Aminata Touré », invoquant des divergences de valeurs et de principes. Cette position ferme, ciblant une figure politique extérieure au noyau dur historique du PASTEF, confirme une ligne conservatrice au sein du parti, réticente à toute ouverture qui ne serait pas alignée sur sa doctrine fondatrice d’éthique et de rupture.

Cette sortie marque une prise de distance nette et confirme les tensions politiques croissantes. Le plus préoccupant réside dans l’escalade des critiques contre le Président Bassirou Diomaye Faye, qui, sur les réseaux sociaux, proviennent désormais de simples militants, de directeurs généraux, et même d’un député. De telles attaques, frôlant le manque de respect, illustrent un déficit d’obéissance et de discipline au sein du camp, transformant ce qui devrait être une majorité unie en un foyer de dissensions.

Il est impératif pour le PASTEF de comprendre que la victoire de mars 2024 a transformé le statut de Bassirou Diomaye Faye. Il n’est plus le simple militant ou le candidat avec lequel ils ont cheminé ; il est désormais le Président élu de la République du Sénégal. À ce titre, il est le Chef de la Nation et le détenteur du mandat populaire suprême. Le respect et l’obéissance institutionnelle ne sont pas optionnels, mais des impératifs républicains qui doivent primer sur les querelles internes de parti.

L’agression verbale et le désaveu public de leur propre partisan, le Président Faye, constituent un acte politiquement contre-productif et, à terme, autodestructeur pour le PASTEF. En attaquant la figure qu’ils ont portée au pouvoir, les « patriotes » créent une brèche que l’opposition, déjà à l’affût, ne manquera pas d’exploiter. Le PASTEF risque de devenir le premier ennemi de son gouvernement et de son projet politique.

Au-delà des batailles internes, Bassirou Diomaye Faye est l’incarnation de la souveraineté du Sénégal sur la scène internationale et le garant de la stabilité intérieure. Les querelles de parti ne doivent pas éclipser les défis nationaux ni éroder l’autorité de la fonction présidentielle. La maturité politique du PASTEF sera jugée sur sa capacité à concilier ses ambitions partisanes avec la nécessité de soutenir loyalement le Chef de l’État pour l’exécution du programme de rupture.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn