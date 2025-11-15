Un pédophile américain arrêté après 14 ans de cavale

Cet américain a été arrêté le 1er novembre en France après 13 ans de cavale à travers le monde suite à des condamnations pour des viols et des agressions sexuelles sur mineur aux Etats-Unis.

Michael Wiseman a été interpellé à Kilstett, un petit village de 2500 habitants, au nord-est de Strasbourg, dans le Bas-Rhin.

Le fugitif avait été arrêté en 2008 aux Etats-Unis, mais avait fui le pays après avoir sectionné son bracelet électronique. Il est finalement arrêté en Espagne, puis extradé aux USA.

Il est condamné en 2012, mais parvient de nouveau à s’évader.

Repéré en Espagne, Michael Wiseman s’installe finalement en France, après avoir obtenu un passeport polonais sous une fausse identité. Il adopte aussi deux enfants au Vietnam.

Le suspect a été placé en garde à vue. En fouillant dans ses e-mails, les forces de l’ordre ont découvert des vidéos le montrant en train de violer son enfant adoptif.

Il est donc également poursuivi en France pour des accusations de viol sur mineur de moins de 15 ans.

Source : F D