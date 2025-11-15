Affaire Ndella Madior : le procès désormais imminent

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar a enclenché une nouvelle phase dans l’affaire Ndella Madior Diouf, fondatrice de la pouponnière Keur Yeurmandé, détenue depuis décembre 2023. Une audience strictement formelle s’est tenue ce vendredi 14 novembre, comprenant uniquement l’interrogatoire d’identité de l’accusée, assistée de son avocat Me Aboubacry Barro.

Selon L’Observateur, aucun aspect du fond de l’affaire n’a été évoqué et Ndella Madior Diouf a été reconduite en cellule après cette brève séquence judiciaire. Cette étape procédurale, bien que minimale, constitue un passage obligé avant l’ouverture du procès.

D’après des sources judiciaires citées par le journal, la date officielle de l’audience criminelle sera communiquée dans les jours à venir. Le procès lui-même pourrait se tenir dès la semaine prochaine, marquant un tournant décisif dans ce dossier particulièrement sensible.

La promotrice de Keur Yeurmandé fait face à une série d’accusations graves : traite de personnes, exercice illégal de la médecine, privation de soins ayant entraîné la mort d’un mineur, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger et obtention irrégulière de certificats d’inhumation. L’affaire concerne le décès de six nourrissons dans sa pouponnière, un drame qui avait profondément bouleversé l’opinion publique.

En raison de la gravité des faits reprochés, toutes ses demandes de liberté provisoire ont été rejetées. L’ouverture prochaine du procès est donc très attendue, tant par les familles touchées que par le grand public.