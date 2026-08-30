Ziguinchor : Yankhoba Diémé appelle à structurer KIIRAY et à privilégier « le travail sur le blabla »

À Ziguinchor, le cadre de KIIRAY – Les Patriotes Républicains, Yankhoba Diémé, a appelé les militants à renforcer l’organisation du parti et à privilégier l’action aux critiques. Face aux militants et responsables locaux réunis autour du projet du président Bassirou Diomaye Faye, il a également insisté sur la discipline, la méthode et la mobilisation de la jeunesse.

Le ton était offensif, mais le message se voulait également tourné vers l’organisation. À Ziguinchor, Yankhoba Diémé a pris la parole devant des militants et responsables locaux de KIIRAY – Les Patriotes Républicains pour réaffirmer la nécessité de consolider les bases du parti dans la zone sud.

Face à ceux qu’il considère comme ses détracteurs, le cadre de KIIRAY a dénoncé les critiques qu’il juge stériles et appelé à davantage d’action. « Ils vont lire l’heure et ils ont commencé à lire l’heure », a-t-il lancé, estimant que certains opposants consacrent davantage de temps aux commentaires qu’au travail.

Pour Yankhoba Diémé, la priorité doit désormais être accordée à l’organisation et à l’action. « La primauté du travail sur le blabla, voilà ce que j’appelle la guillaumai attitude. Rien ne pourra nous résister si nous incarnons discipline et méthode », a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, il a insisté sur la nécessité de doter KIIRAY d’une organisation solide, reposant notamment sur des statuts, un règlement intérieur et un manifeste. « Il faut un paquet d’outils pour savoir dans quel cadre nous naviguons. Sans structuration, il n’y a pas de parti », a-t-il soutenu.

Il a également rappelé que le Congrès avait déjà permis la création de neuf postes destinés à renforcer l’organisation. Les cellules de base, appelées CELU, doivent selon lui être revitalisées dans chaque quartier.

Dans son intervention, Yankhoba Diémé a également salué l’expérience et la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. « Le Président de la République est le meilleur chef d’État. Il a corrigé les erreurs du passé et s’appuie sur les experts pour bâtir un projet crédible », a-t-il affirmé.

Le cadre de KIIRAY a par ailleurs présenté le Plan Diomaye pour la Casamance comme une « feuille de route historique », qui doit, selon lui, être portée sur le terrain par les militants.

Une partie de son discours a été consacrée aux jeunes, auxquels il attribue un rôle central dans la dynamique du mouvement. « Je veux que la jeunesse incarne la Diomaye attitude : discipline, exemplarité et générosité. Votre attitude déterminera votre aptitude », a-t-il lancé à leur endroit.

Yankhoba Diémé a également révélé que plusieurs jeunes de la JPS avaient décidé de rejoindre KIIRAY. Il y voit une preuve de l’attractivité du projet présidentiel.

Au-delà des critiques adressées à ses détracteurs, le responsable de KIIRAY a appelé les militants à l’unité et à la solidarité. « Main dans la main, travaillons comme un parti au pouvoir. Le Sénégal ne peut avancer que dans la solidarité », a-t-il déclaré.

Il a enfin remercié les coordonnateurs, les ambassadeurs et ses collègues pour leur engagement, en citant notamment les municipalités de Bougou.