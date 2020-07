Zinedine Zidane ne minimise pas Villarreal

Le Real Madrid est à deux points du titre. En prenant au moins deux points lors des deux prochains matches, les Madrilènes pourront mettre la main sur un titre qu’ils n’ont plus remporté depuis 2017. Contre Villarreal jeudi soir, le Real Madrid pourra donc célébrer s’il parvient à remporter le match.

Zinedine Zidane était en conférence de presse ce mercredi pour analyser la rencontre et ses enjeux. « Ce sera l’un des matchs les plus difficiles que nous avons eu. Il y a beaucoup de bruit autour de la célébration. Nous avons match, et c’est tout. Nous devons mettre toute notre énergie sur le match. Ça parle beaucoup dehors mais nous, nous ne pensons qu’au match », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid.

« Nous sommes là pour gagner. C’est ce qui nous motive, nous nous préparons pour cela et c’est tout. Je n’ai pas besoin de penser à faire un match nul ou pas. Nous allons tout donner, comme toujours. Le rival va faire la même chose. Nous devons seulement penser au match de jeudi », a ajouté Zinedine Zidane.

Zidane s’est confié sur l’état de santé d’Eden Hazard : « Hazard va mieux, il va bien. Il ne ressent plus la douleur depuis quelques jours et c’est une bonne chose pour nous. L’important, c’est qu’il aille bien. »

L’entraîneur est aussi revenu sur la deuxième mi-temps difficile contre Grenade : « La seconde partie fut clairement moins brillante que la première. Nous avons su souffrir, mais ce n’était pas non plus exagéré. L’équipe s’est battue jusqu’à la dernière minute. Ils n’ont pas baissé le rythme. »

En revanche, il n’a pas souhaité répondre aux questions sur James et Bale : « Je ne vais pas vous répondre sur Bale, nous pensons la même chose, et Bale aussi. Chaque jour, vous me posez les mêmes questions. (…). Nous sommes unis et nous pensons la même chose ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn