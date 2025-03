16 millions volés…un duo criminel arrêté à Keur Massar

Ils se croyaient insaisissables, mais leur série de cambriolages s’est brutalement arrêtée. La police de Jaxaay a démantelé un réseau de malfaiteurs qui sévissait à Keur Massar, Niacoulrab, Almadies 2 et Lébougui. O. Thiam et Ch. Biaye, spécialisés dans les vols audacieux, ont même osé s’attaquer à la Cité Gendarmerie, emportant uniformes et matériel militaire.

« Leur mode opératoire bien rôdé effractions nocturnes, vols rapides et revente sur les réseaux sociaux – leur a permis d’accumuler plus de 16 millions de FCFA », rapporte Dakaractu, citant L’Observateur. Selon cette source, le 12 mars 2025, leur chance tourne : surpris en flagrant délit, Thiam est capturé par des jeunes du quartier et livre son complice. Trois receleurs sont également arrêtés.

Déférés au parquet, les suspects répondent de vols en réunion et de recel. Si leur arrestation met fin à un climat d’insécurité, l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices.