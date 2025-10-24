30 entraîneurs formés à Ziguinchor grâce à Elhadj Bara Thiam

Après Mbour, c’est au tour de la région de Ziguinchor de recevoir un appui de Elhadj Bara Thiam, Vice Président de la fédération sénégalaise d’athlétisme, de recevoir un soutien de haute qualité sportive. Ainsi, 30 entraîneurs ont reçu leur parchemin de fin de formation.

Selon lui, le choix ziguinchor pour abriter cette formation d’entraîneur en athlétisme du 24 octobre au 1èr novembre 2025 n’est pas fortuit. Elle regroupe une trentaine de stagiaires.

Dans la même veine, Elhadj Bara Thiam de justifier son action : » D’abord c’est dans un soucis de répondre à un besoin récurrent de techniciens dans cette zone qui du reste est très vaste, mais aussi booster la région pour qu’elle s’investisse dans la formation des jeunes. Ziguinchor a un climat chaud et ensoleillé pour une grande partie de l’année, et ceci est un atout majeur pour la pratique sportive à l’extérieur. Quand on y ajoute une population très jeune on obtient un cocktail idéal pour dénicher de futur sportif pourquoi pas de futur champions ».

Et le vice-président de saluer la valeur intrinsèque des athlètes de la zone Sud » les Ziguinchorois sont souvent réputés pour leur ténacité et leur goût du défi. Cette mentalité est un carburant essentiel pour un sport aussi exigeant que l’athlétisme. C’est pour cette raison que nous avons jugé nécessaire d’investir dans la formation pour dénicher des jeunes capables d’alimenter les rangs des sprinters, des demi fondeurs, des fondeurs, des lanceurs ou des sauteurs « .

Poussant son argumentaire plus loin, Elhadj Bara Thiam de dire : » l’athlétisme à Ziguinchor possède un potentiel humain immense, c’est un vivier de talents naturels et une jeunesse motivée. Il offre des opportunités concrètes d’évolution sociale et personnelle à ses jeunes. Nous avons compris qu’en investissant dans l’encadrement, le matériel et l’organisation de compétitions, Ziguinchor pourrait pleinement exploiter ses atouts et s’affirmer comme un bassin majeur pour l’athlétisme sénégalais, produisant des champions qui porteront haut les couleurs du Sénégal ».

En tout état de cause, le geste du vice-président de la fédération sénégalaise d’athlétisme est accueilli comme une bouffée d’oxygène pour les acteurs de l’athlétisme si l’on sait que le manque de formation et de matériels didactiques ont toujours constitué un frein au développement de la discipline dans la région naturelle de la Casamance qui a connu plusieurs athlètes natifs de cette zone brillé au niveau national et international.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn