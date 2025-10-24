Secteur de la santé : Les syndicats relancent la mobilisation

Le climat social dans le secteur de la santé sénégalais se tend à nouveau. L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum, qui regroupe les organisations SUTSAS, SUDTM, SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL, a annoncé un cinquième plan d’action pour dénoncer les injustices et les frustrations croissantes des professionnels de santé.

Le mouvement syndical a débuté par le dépôt d’un préavis de grève le lundi 20 octobre 2025, suivi d’une rencontre du Directoire national au siège de la FGTS/B. Dès le mercredi 22 octobre, un service minimum est instauré dans les structures sanitaires et sociales du pays, accompagné d’une grève générale de 48 heures les 22 et 23 octobre. Une assemblée générale est prévue le vendredi 24 octobre pour faire le point sur la mobilisation.

Mais au-delà de cette séquence immédiate, l’ASAS a également déposé un préavis de grève couvrant une période étendue, du 19 novembre 2025 au 20 mai 2026. Ce document expose une série de revendications précises, traduisant le malaise profond des agents de santé.

Parmi les principales exigences figurent le paiement des augmentations salariales aux agents contractuels des Établissements Publics de Santé (EPS) et des collectivités territoriales, le versement des fonds de motivation aux agents en contrat à durée indéterminée, ainsi que la signature du décret d’intégration des techniciens supérieurs de santé dans la catégorie A, avec prise en compte de leur ancienneté.

Les syndicats réclament également une revalorisation des grilles salariales pour l’ensemble des corps techniques et spécialisés du secteur sanitaire et social, notamment les techniciens, assistants techniques, agents techniques et agents spécialisés.

Face à ce vaste programme de revendications, les syndicats appellent les autorités à une prise de conscience urgente. Ils dénoncent une gestion jugée injuste et discriminatoire des ressources humaines dans la santé, et exigent des réformes structurelles pour garantir la reconnaissance et la dignité des professionnels du secteur.

Tout en assurant le respect du service minimum pour ne pas compromettre l’accès aux soins, les syndicats préviennent que la mobilisation pourrait s’intensifier si aucune réponse concrète n’est apportée. Le bras de fer est engagé, et les regards se tournent désormais vers le gouvernement pour éviter une paralysie prolongée du système de santé.