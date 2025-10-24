Conférence de presse à Dakar : Juan Branco étrille Me Pierre-Olivier Sur

L’avocat français Juan Branco, connu pour être l’un des conseils d’Ousmane Sonko, n’a pas tardé à réagir à la conférence de presse tenue à Dakar par Me Pierre-Olivier Sur, défenseur de l’ancien président Macky Sall. Dans une publication au ton particulièrement cinglant sur Facebook, le juriste a remis en cause la démarche de son confrère, qu’il juge « inopportune et ridicule ».

Selon Me Branco, cité par Igfm, un avocat qui convoque la presse pour défendre l’innocence d’un client « qui n’a même pas encore été mis en cause » rend, paradoxalement, « un immense service à la lutte contre l’impunité ». En revanche, a-t-il ajouté, celui qui s’indigne de ne pas avoir accès à certains documents alors qu’« aucun dossier judiciaire n’a encore été ouvert » laisse planer un doute sur la pertinence de sa démarche.

L’avocat franco-espagnol est allé plus loin dans sa critique, estimant que Me Sur « rend vivante la maxime de Marx selon laquelle la tragédie devient farce lorsqu’elle se répète », en évoquant des « rapports cachés » dans un pays marqué, selon lui, par de récents drames politiques.

Poursuivant sa charge, Juan Branco a affirmé que les documents mentionnés par la défense de Macky Sall ne sont nullement secrets, puisqu’ils ont été cités publiquement par le FMI et élaborés par de grands cabinets internationaux comme Mazars. À ses yeux, l’argumentaire de Me Sur ne repose donc sur « aucune base sérieuse ».

« Celui qui s’improvise expert-comptable dans un pays dirigé par de brillants inspecteurs des finances, pour tenir un discours purement politique, prend le risque du ridicule consommé », a martelé l’avocat de Sonko, dénonçant ce qu’il considère comme une opération de communication davantage qu’une démarche juridique.

Juan Branco a enfin interpellé directement Macky Sall : « Si Macky Sall souhaite se défendre d’accusations qui n’ont pas encore été formulées, qu’il ait le courage de le faire lui-même, et sur sa propre terre. » Et de conclure, dans une formule cinglante : « Que la dignité revienne. Des hommes sont morts parce que certains en ont manqué. »