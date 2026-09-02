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« 30 jours pour le juste prix » : Les consommateurs se mobilisent contre la flambée des prix

La hausse des prix des produits de première nécessité continue de peser sur les ménages sénégalais. À Dakar comme dans d’autres localités du pays, les consommateurs dénoncent une situation devenue difficilement supportable et réclament des mesures urgentes pour préserver leur pouvoir d’achat. Une mobilisation citoyenne baptisée « 30 jours pour le juste prix » entend porter cette revendication.

La flambée des prix continue de susciter le mécontentement des consommateurs sénégalais. Dans les marchés comme au sein des familles, le constat est largement partagé : les prix de plusieurs produits de première nécessité connaissent une hausse qui pèse de plus en plus sur les ménages.

Le prix de la viande constitue l’une des illustrations de cette situation. Le kilogramme de bœuf, qui se négociait encore à 4 000 francs CFA il y a quelque temps, atteint désormais 5 500 francs CFA. Le kilogramme de mouton peut, quant à lui, se vendre jusqu’à 7 000 francs CFA dans certains points de vente.

Cette augmentation ne se limite toutefois pas à la viande. Les consommateurs dénoncent également la hausse des prix des denrées alimentaires, du carburant ainsi que de plusieurs services. Une situation qui, selon eux, rend de plus en plus difficile la préservation du pouvoir d’achat des ménages.

C’est dans ce contexte qu’a été lancée la campagne « 30 jours pour le juste prix ». Le mouvement se veut une mobilisation citoyenne destinée à faire entendre la colère des populations et à pousser les autorités à prendre des mesures plus fermes contre la hausse des prix.

La campagne a déjà réuni plus de 3 000 consommateurs. Ses initiateurs entendent ainsi amplifier la mobilisation autour de la question du coût de la vie et attirer l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés rencontrées par les ménages.

Parmi les actions envisagées figure notamment le boycott progressif de certains produits dont les prix sont jugés excessifs. Une démarche qui vise à mobiliser directement les consommateurs autour de la revendication d’un « juste prix ».

Une marche pacifique est également annoncée à Dakar ce samedi. À travers cette mobilisation, les consommateurs souhaitent réclamer davantage d’actions de la part des pouvoirs publics afin de faire face à la flambée des prix et de préserver leur pouvoir d’achat.