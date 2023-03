48 heures de manifestations : Un citoyen sénégalais interpelle le Président

MESSAGE D’UN CITOYEN AU PRÉSIDENT DE TOUS LES SÉNÉGALAIS

Monsieur le Président de la République, vous avez été élu par le peuple Sénégalais. Vous êtes le père de la nation et vous êtes le garant de la sécurité de chaque citoyen Sénégalais. Le Sénégal est actuellement en zone de turbulence. Un leader de l’opposition nommé Ousmane Sonko cherche à tout prix à mettre notre pays à feu et sang pour assouvir ses propres intérêts. Il est en train de mobiliser ses troupes dans tous les recoins du pays pour organiser des manifestations dans les 46 départements du Sénégal. Nous savons tous que son seul objectif est de déclencher une insurrection qui, il l’espère, aboutira à la prise du pouvoir par la rue. Je suis parfaitement conscient qu’il ne pourra en aucun cas atteindre ses objectifs. Néanmoins, je pense aussi qu’il exploitera le moindre signe de faiblesse de votre part pour engendrer désastre et désolation dans notre Sénégal qu’on chérit tant.

Mr Le Président de la République, nous savons tous que vous êtes un grand démocrate malgré les calomnies et les manipulations dont vous faites l’objet depuis plusieurs années. Nous savons aussi que les événements de mars 2021 auraient pu être beaucoup plus dramatiques si votre amour pour la jeunesse et votre sens haut de la responsabilité n’étaient pas avérés. Malgré des actes qu’on pourrait qualifier de terroristes, vous aviez donné instruction aux chefs des forces de défense et de sécurité de rester mesurés dans la riposte et d’éviter au maximum les morts, notamment chez les jeunes. Vous êtes un grand Président, un grand Patriote. Votre amour pour le Sénégal n’est plus à démontrer. Vos réalisations dans tous les domaines parlent pour vous.

Cela dit, très cher Président, il y a parfois des décisions qui s’imposent, même si elles sont dures à prendre. Vous y êtes ! Vous êtes le chef suprême de l’armée, vous êtes le garant de la stabilité de notre pays, vous êtes le protecteur de nos institutions. Le Sénégal est un grand pays bâti sur des fondements solides. Aujourd’hui, la structure vacille. Certains ennemis de notre République cherchent à tout prix à faire tomber l’édifice. La République doit rester debout. Quel qu’en soit le prix à payer. Vous nous le devez. Vous le devez à tous ceux qui ont participé à sa construction. Votre main ne doit pas trembler. Votre cœur doit se durcir davantage.

Tous ceux qui soutiennent le gourou de Pastef dans son entreprise de destruction de nos fondamentaux doivent être considérés comme des ennemis de l’Etat et doivent être traités avec la plus grande fermeté. Qu’ils soient hommes politiques, hommes de médias, artistes, sportifs, charlatans, hommes cultuels…, aucun d’entre eux ne doit se sentir intouchable. Ousmane Sonko est l’ennemi du Sénégal, j’en ai l’intime conviction. La plupart des jeunes qui le soutiennent ont été endoctrinés par son discours basé sur les mensonges et les manipulations. Nous pouvons légitimement espérer qu’ils finissent un jour par ouvrir les yeux et voir la vraie nature de cet imposteur. Mais en attendant que cela se produise, une fermeté totale et absolue doit s’appliquer à eux.

Monsieur Le Président de la République, les manifestations prévues par Pastef à partir du 15 mars ne doivent en aucun cas être considérées comme une simple expression de la démocratie. Ces rassemblements ont pour seul et unique objectif d’intimider la justice et de l’empêcher de se prononcer sur les dossiers concernant le président de Pastef. Ces rassemblements ont pour objectif de créer une insurrection populaire. Ils doivent être interdits sur toute l’étendue du territoire national. Les Sénégalais aspirent à vivre en toute quiétude et vous aurez notre soutien total pour toute mesure qui ira dans le sens d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Vous devez agir avec intransigeance dans l’intérêt exclusif du peuple qui vous a élu.

Agissez Monsieur Le Président, et agissez avec fermeté !

Vive Le Sénégal, Vive La République

Serigne AmPasteef

Patriote dans l’âme