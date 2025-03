8 Mars : Le Club Soxna, une entité au service de la consolidation du leadership féminin (Par Serigne Saliou Fall)

8 Mars journée internationale de la femme : CLUB SOXNA, une entité socio-économique au service de la consolidation du leadership féminin au Sénégal.

Le Président Bassirou Diomaye Faye demande de «poursuivre et d’intensifier le plaidoyer relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes».

Il a rappelé «l’urgence de finaliser le projet de loi relatif à l’autonomisation économique des femmes. Ce nouveau cadre législatif innovant permettra d’élargir et de mutualiser les opportunités et possibilités de formation, d’encadrement et de financement des activités des femmes».

Le Premier Ministre et le Ministre de la Famille et des Solidarités à engager «la mutualisation des crédits et fonds destinés au financement et au développement de l’entreprenariat féminin». Source : 24Heures n°2343 du jeudi 6 mars 2025 page 1-7.

Objectif de Développement Durable : Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles (un.org).

En cette journée internationale du 8 mars dédiée à la femme, il s’avère instructif de parler de ses atouts et valeurs dans la transformation économique que véhiculent le Président de la République et son Premier Ministre. Par ricochet, le gouvernent et les partenaires au développement du Sénégal.

Le leadership féminin de nos jours pointe du doigt l’autonomisation économique des femmes, l’égalité des sexes, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, et des pans entiers du développement durable inclusif dans le monde.

Au demeurant cette appellation circonscrit le défi des femmes pour le faire face aux besoins d’un développement durable malgré l’impact les difficultés. Ce rendez-vous du débat d’idées fructueuses est exhibé par des organisations internationales acquises à la cause de l’autonomisation de la femme. Il y est question du statut de la femme, actrice de développement durable prôné par les Nations Unies. Par ricochet, les institutions onusiennes.

Le leadership féminin se positionne entre outre défi principal, les notions de Femme Genre, la masculinité positive, l’équité, entreprenariat féminin.

Le contexte géopolitique interpelle et milite en faveur de l’apport multidimensionnel des femmes africaines. Heureusement qu’elles sont reconnues comme les piliers et les stabilisatrices du foyer familial. Des études sur le terrain prouvent cette véracité sans commune mesure juste. L’apport est pédagogique et instructif. Les attentes et les perspectives peuvent porter des fruits positifs. Les principales actrices et/ou bénéficiaires doivent recueillir la moisson. La voie stratégique est leur incorporation dans le défi de partager la notion de leadership féminin. L’Afrique et le monde particulièrement regorgent de compétences genre féminin. Elles sont crédibles, performantes, expérimentées sur tous les terrains du développement durable. La femme y joue un rôle clef.

Des associations de femmes ne cessent de promouvoir l’entreprenariat féminin hors des salles fermées. Il sera certainement demandé de faire appel à ces expertises fiables en dehors des considérations aux antipodes de la revalorisation des telles ressources humaines si rares.

Le leadership féminin doit être débattu. La quintessence est de haute portée, de large teneur et d’actualité mondiale.

Renforcer le leadership féminin et donner plus d’accès aux femmes à des instances de décisions ;

Renforcer l’inclusion financière et l’autonomisation des femmes ;

Renforcer l’engagement des jeunes pour un changement positif ;

Renforcer la création d’emploi et la main d’œuvre féminine ;

Renforcer l’accès des femmes entrepreneurs au marché et au financement;

Positionner les entreprises dirigées par des femmes au sein du secteur privé;

Combler les disparités et les inégalités fondées sur le genre ;

Réduire les injustices basées sur le genre (violences)

Promouvoir l’éducation des filles.

Relevant plus d’une posture que d’un niveau hiérarchique, le Leadership Entrepreneurial au Féminin est bien souvent exercé par une figure charismatique dotée d’un niveau élevé d’intelligence émotionnelle, de confiance en elle dans la dynamique de l’entreprenariat.

Le développement d’un environnement favorable à l’entrepreneuriat des femmes est important pour leur réussite de la Vision Sénégal 2050 que prônent les autorités administratives. Les attitudes sociétales et les normes sociales empêchent certaines femmes de même envisager la création d’entreprise, tandis que des obstacles systémiques font que de nombreuses femmes entrepreneurs restent confinées à de très petites entreprises opérant dans l’économie informelle. Cette situation non seulement limite leur capacité de gagner un revenu pour elles-mêmes et leurs familles, mais restreint également leur vrai potentiel de contribuer au développement socioéconomique, à la création d’emplois et à la protection des femmes.

Serigne Saliou Fall, Président d’honneur de Club Soxna.

Dakar le 7 Mars 2025.