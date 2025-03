Bara Ndiaye plaide pour un nouvel ordre minier au Sénégal

Nouvel Ordre Minier au Sénégal : Une Nécessité Incontournable

Depuis les indépendances, le secteur minier sénégalais, pourtant porteur de grandes promesses, a souvent été le théâtre d’une politique inefficace et désastreuse. Les richesses naturelles, censées être un levier de développement, ont contribué de manière très limitée à l’essor économique du pays. Pire, les communautés locales vivant autour des sites d’exploitation minière ont vu leurs conditions se dégrader, marquant une paupérisation croissante dans ces zones. Il est donc impératif de repenser et réformer le cadre minier sénégalais en instaurant un nouvel ordre minier plus juste, équitable et porteur de développement durable.

1. Une politique minière aux résultats décevants :*

Depuis les premières exploitations minières, le Sénégal a attiré plusieurs investisseurs étrangers, séduits par les ressources en or, phosphate, zircon et autres minerais précieux. Cependant, les bénéfices réels pour le pays et ses habitants restent dérisoires. Les revenus générés par les industries minières, en grande partie captés par les multinationales, n’ont pas réussi à réduire la pauvreté ou à soutenir des infrastructures durables.

En outre, les politiques publiques dans ce secteur manquent cruellement de transparence et d’efficacité. Les accords conclus avec les investisseurs étrangers sont souvent déséquilibrés et défavorables au pays. Ces contrats bradent nos ressources naturelles tout en laissant derrière eux des communautés locales dépossédées et des environnements gravement détériorés.

2. La paupérisation des communautés locales :*

Les populations vivant autour des zones minières sont les principales victimes de cette politique minière désastreuse. Les industries extractives, loin d’apporter la prospérité promise, accentuent les inégalités sociales et économiques. Les impacts sont multiples et dramatiques :

– Déplacement forcé des populations :* L’installation des compagnies minières entraîne souvent l’expropriation des terres, privant les communautés locales de leurs moyens de subsistance traditionnels, notamment l’agriculture et l’élevage.

– Dégradation des conditions de vie :* La pollution de l’eau, des sols et de l’air par les activités minières menace la santé des habitants et réduit considérablement leur qualité de vie.

– Absence de retombées économiques significatives :* Les emplois promis aux populations locales sont rares et, lorsqu’ils existent, ils sont souvent précaires et peu rémunérateurs. Les fonds générés par les exploitations ne se traduisent pas en investissements tangibles pour le bien-être des communautés.

3. Une faible contribution au développement national :*

Les chiffres montrent que malgré l’importance stratégique du secteur minier, sa contribution au PIB reste marginale. Les exonérations fiscales accordées aux investisseurs étrangers et les mécanismes opaques de répartition des revenus privent le pays des ressources nécessaires pour financer les infrastructures, l’éducation ou la santé publique.

Par ailleurs, l’absence de capacités locales dans la transformation des minerais bruts empêche le Sénégal de tirer pleinement parti de ses richesses. L’économie sénégalaise reste enfermée dans un modèle d’exportation des matières premières, limitant ainsi les opportunités de création de valeur ajoutée et d’emplois locaux.

4. Les fondements d’un nouvel ordre minier :*

Face à cette situation alarmante, il est urgent de concevoir une politique minière audacieuse et axée sur les besoins réels du pays et de ses populations. Les bases d’un nouvel ordre minier doivent inclure :

– La renégociation des contrats miniers :* Les accords existants doivent être révisés pour garantir une meilleure répartition des bénéfices entre les multinationales, l’État et les communautés locales.

– Une transformation locale des minerais* : investir dans les infrastructures industrielles nécessaires pour transformer les ressources sur place permettra de créer des emplois et d’augmenter la valeur ajoutée nationale.

– Une fiscalité équitable :* Mettre fin aux exonérations fiscales excessives pour assurer une contribution juste et significative des entreprises minières au développement du pays.

– La protection des communautés locales :* Instaurer des mécanismes solides pour garantir le respect des droits des populations locales, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre, à l’eau potable et à un environnement sain.

– La transparence et la redevabilité :* Promouvoir une gestion claire et transparente des revenus miniers, avec une reddition de comptes régulière aux citoyens sénégalais.

Conclusion :

Le secteur minier peut devenir un moteur de développement économique et social pour le Sénégal, mais cela passe nécessairement par une réforme profonde de ses politiques. Un nouvel ordre minier, basé sur la justice, la transparence et la durabilité, permettra de corriger les erreurs du passé et de faire des ressources naturelles un véritable levier pour l’émergence économique.

Il est temps que les richesses du sous-sol sénégalais profitent réellement à ses habitants. Le défi est grand, mais avec une volonté politique ferme et un engagement collectif, il est tout à fait possible de bâtir un avenir meilleur pour le Sénégal et ses générations futures.

Bara NDIAYE

– Président du parti Forces Ouvertes pour la République et le Travail, FORT

– Spécialiste en gouvernance territoriale

– Ancien maire de Méouane

– Ancien Directeur général de la Maison de la presse Babacar Touré du Sénégal