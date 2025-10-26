8 novembre : Bougane Gueye Dany appelle à un “Niakhtou National” contre la vie chère et l’injustice sociale

Alors qu’Ousmane Sonko, Premier ministre et leader du Pastef, a annoncé un grand meeting national de son parti, Bougane Gueye Dany prépare lui aussi une importante mobilisation citoyenne. Le président du mouvement Gueum Sa Bopp a lancé un appel à un “Niakhtou National”, prévu le samedi 8 novembre 2025 à l’École Normale – Terminus Liberté 5.

Ce rassemblement, placé sous le signe de l’unité et de la résistance, vise à fédérer l’opposition, les syndicats et les forces vives de la nation autour d’un objectif commun : dénoncer la vie chère et exiger la justice sociale.

« J’appelle à un Niakhtou National le samedi 8 novembre 2025. Ensemble, toute l’opposition, les syndicats et les activistes doivent se lever pour dire non à la vie chère qui étouffe les ménages », a déclaré Bougane Gueye Dany, dénonçant la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens.

Le leader de Gueum Sa Bopp a précisé que ce rassemblement aura pour principaux objectifs de rejeter la taxation de 1 % imposée aux citoyens, de protester contre les coupures d’électricité et les déguerpissements des vendeurs ambulants, de dire non à la cherté du Woyofal et d’exiger la libération immédiate des détenus politiques.

Pour Bougane Gueye Dany, ce Niakhtou National se veut un acte de résistance citoyenne, une voix collective contre l’injustice, la précarité et les inégalités sociales.