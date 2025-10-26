Indépendance de la justice : Le cri d’alerte de Babacar Ba

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, s’est exprimé ce dimanche 26 octobre sur le plateau de Face au jury (PressAfrik TVHD), au sujet des récentes vagues d’arrestations visant des chroniqueurs et figures publiques. Dans son intervention, il a tenu à rappeler les fondements de l’État de droit, insistant sur le fait que « seul le procureur est le maître des poursuites ».

Déplorant la multiplication d’appels à l’arrestation sur les réseaux sociaux, M. Ba a mis en garde contre « une justice dictée par la pression populaire ». Il a ainsi lancé un appel solennel aux magistrats : « Il faut refuser de subir la pression, quelle qu’en soit l’origine. Un magistrat ne doit jamais accepter de plier sous l’influence, quelle qu’elle soit. »

Le juriste a souligné que, même si le parquet dépend administrativement du ministère de la Justice, « le magistrat, par essence, doit rester indépendant », rappelant que la Constitution garantit cette indépendance à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif.

Babacar Ba a également critiqué l’usage abusif de la procédure d’instruction dans des affaires qui devraient, selon lui, relever du flagrant délit. Il estime que certaines interpellations « ne reposent absolument sur rien, si ce n’est la volonté d’empêcher une personne de s’exprimer ». Citant le cas du chroniqueur Abdou Nguer, il a dénoncé une « dénaturation » de la procédure judiciaire : « Envoyer en instruction un Abdou Nguer ou un Badara Gadiaga pour des propos tenus sur un plateau, c’est trahir l’esprit de cette procédure », a-t-il fustigé, avant d’ajouter : « Ce sont les mêmes méthodes qu’employaient les régimes précédents. »

Abordant ensuite le cas de Pape Malick Ndour, poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l’État » à la suite de déclarations faites lors d’une manifestation en faveur de Farba Ngom, Babacar Ba a estimé que cette affaire aurait dû être close après la mise au point du principal intéressé.

Enfin, le président du Forum du Justiciable a plaidé pour un meilleur respect des droits de la défense : « Dans un État de droit organisé, une convocation doit être notifiée au moins 48 heures à l’avance, et non le jour même », a-t-il rappelé, exhortant les autorités à garantir une justice équitable, indépendante et respectueuse des principes républicains.