Babacar Ba met en garde contre les conséquences d’une rupture entre Diomaye et Sonko

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, s’est exprimé ce dimanche 26 octobre sur PressAfrik TV dans l’émission Face au jury, réagissant à la récente prise de parole du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette sortie intervient dans un contexte politique marqué par des rumeurs persistantes de tensions entre le chef du gouvernement et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Selon Babacar Ba, plusieurs faits récents ont attiré l’attention des observateurs : l’absence remarquée d’Ousmane Sonko au Conseil des ministres du 22 octobre, ses entretiens avec les députés du Pastef, sa prochaine rencontre avec les anciens détenus politiques, ainsi que l’annonce d’un « téra-meeting » d’envergure nationale.

S’agissant de l’opportunité de la récente prise de parole de M. Sonko, le juriste a exprimé des réserves : « Je ne vois pas l’opportunité de cette intervention du Premier ministre. S’il y avait un message important à transmettre, le Président Diomaye était la personne la mieux indiquée pour le faire », a-t-il déclaré.

Babacar Ba reconnaît toutefois qu’en tant que leader de parti, Ousmane Sonko a toute légitimité à s’adresser à ses militants. Néanmoins, les rumeurs d’un désaccord avec le chef de l’État, notamment depuis la remise du Livre blanc sur le massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye, continuent d’alimenter les spéculations.

Interrogé sur l’hypothèse d’une rupture entre les deux hommes forts de l’exécutif, Babacar Ba a mis en garde contre les risques d’une telle éventualité : « Un divorce entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, qu’il nous plaise ou non, plongerait le pays dans une crise très profonde. D’abord politique, puis économique. »

Il a conclu en soulignant que le Sénégal traverse déjà une période économiquement difficile, et qu’une crise au sommet de l’État ne ferait qu’aggraver les défis actuels, compromettant la stabilité nationale.