La Côte d’Ivoire attend les résultats de la présidentielle

Les Ivoiriens attendent, ce dimanche, la compilation des résultats du scrutin présidentiel tenu la veille, marqué par le calme mais une faible mobilisation. Environ neuf millions d’électeurs étaient appelés aux urnes samedi, dans un pays redevenu stable au sein d’une Afrique de l’Ouest agitée par les coups d’État et les attaques jihadistes.

Selon la Commission électorale indépendante (CEI), la participation devrait avoisiner les 50 %. Elle est restée faible dans le sud et l’ouest, bastions de l’opposition, tandis que le nord, fidèle au président sortant Alassane Ouattara, a voté massivement.

Le chef de l’État, au pouvoir depuis 2011, faisait face à quatre candidats sans réel poids politique. Les grandes figures de l’opposition, Tidjane Thiam (PDCI) et Laurent Gbagbo, avaient été écartées du scrutin.

Malgré quelques incidents isolés — deux morts et une vingtaine de blessés —, le vote s’est globalement déroulé dans le calme. Près de 44 000 membres des forces de sécurité étaient mobilisés à travers le pays.

La publication des résultats département par département devait commencer dimanche, pour une compilation complète attendue d’ici lundi. Tout indique qu’Alassane Ouattara s’achemine vers une large victoire.