Sortie de Sonko : La réaction de Mamoudou Ibra Kane

Affaibli par des ennuis de santé, le Premier ministre Ousmane Sonko est sorti de son silence ce samedi pour rassurer les Sénégalais. Dans une brève déclaration, il a annoncé qu’il reprendrait ses activités officielles dès ce lundi. Une sortie qui n’a toutefois pas suffi à apaiser les interrogations sur son état de santé.

Sur le réseau social X, l’opposant Mamoudou Ibra Kane a appelé à plus de transparence. Il a demandé la publication du bulletin médical du chef du gouvernement, au nom de ce qu’il qualifie de « bonne gouvernance ».

« Une telle obligation ne devrait pas être une gêne pour lui, ni pour le chef de l’État qui l’a nommé au nom des pouvoirs qui lui sont conférés. Ce serait un bon et heureux précédent pour un régime qui prône la rupture et la culture du jub, jubal, jubbanti », a-t-il écrit.

Selon lui, la déclaration du Premier ministre laisse transparaître qu’il n’est « pas en pleine possession de ses capacités physiques ». Malgré tout, Mamoudou Ibra Kane estime qu’Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye doivent agir sans tarder pour sortir le pays de l’impasse.

« Il est temps pour le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye de mettre fin à la situation de flou institutionnel et de crise économique, financière et sociale dans laquelle le Sénégal est plongé », a-t-il ajouté.