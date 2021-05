95 ans de Wade…Le message de Madické Niang

Ce jour, par la grâce de Dieu, Maître Abdoulaye WADE célèbre ses 95 ans. Occasion ne peut être plus belle pour lui souhaiter joyeux anniversaire en mon nom et aux noms de tous ceux qui, comme moi, éprouvent un profond respect et une grande considération pour lui.

Il me plait, ici, de rappeler la solide confiance qu’il a toujours placée en moi d’abord en ma qualité d’avocat ensuite de frère enfin de plus proche collaborateur. Je lui renouvelle ma profonde affection fraternelle doublée de mon estime incommensurable.

Je prie qu’Allah le Tout Puissant, par la Baraka de Cheikh Ahmadou Bamba son Guide spirituel, lui laisse encore des années de vie et de santé.

Que Dieu vous garde Monsieur le Président.

JAAM AK KHEWËL !

Maître Madicke NIANG