Aar Sénégal à la recherche d’un candidat pour 2024

En dépit de ses résultats médiocres aux dernières élections législatives, la coalition AAR Sénégal pourrait présenter un candidat à la présidentielle de 2024. C’est le leader du mouvement AGIR et non moins porte-parole de ladite coalition qui le dit. « Il faut presser que Aar Sénégal existe toujours et on va vers des élection présidentielle. Il y’a la possibilité de mettre tout le monde dans la même liste, mais là, ce sera diffèrent. Est-ce que AAR aura un candidat? C’est en discussion, on y travaille et rien n’exclut quoi ait un candidat », soutient Thierno Bocoum repris par Walfnet.