Abass Fall maire de Dakar…la réaction de René Pierre Yehoume

René Pierre Yehoume de l'APR Dakar-Plateau et coordonnateur du Mouvement pour la défense de la République (Moder),

La victoire d’Abass Fall continue de susciter des réactions dans la sphère politique dakaroise. Parmi elles, celle de René Pierre Yehoume, responsable de l’Alliance pour la République (APR) à Dakar Plateau, qui a tenu à adresser ses félicitations au nouveau maire.

Dans une déclaration publique, M. Yehoume a souligné que « depuis le début, Abass Fall a mené campagne avec constance, allant même jusqu’à dialoguer avec des conseillers issus de la majorité présidentielle ». Pour lui, ce résultat électoral était « prévisible ».

Abordant la situation de l’opposition, René Pierre Yehoume estime que ce revers est lié à « un manque de solidarité » et à des « querelles internes ». Il considère que la politique requiert « lucidité et sérieux », insistant sur la nécessité d’une cohérence dans les engagements.

Le responsable APR du Plateau a réaffirmé sa conviction que cette victoire s’inscrit dans le cours de l’histoire politique sénégalaise, tout en appelant à « oser » davantage pour relever les défis à venir.