Rencontre à l’Élysée : Diomaye remercie Macron pour un accueil chaleureux

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu ce mercredi 27 août à l’Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Sur sa page Facebook, le chef de l’État sénégalais a exprimé sa gratitude : « Je remercie le Président Emmanuel Macron pour l’accueil chaleureux à l’Élysée ce matin ».

Au cours d’un petit-déjeuner offert par le président français, les deux dirigeants ont échangé sur le portefeuille des programmes de coopération entre la France et le Sénégal. Ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines de l’investissement, du commerce, de la défense et de la sécurité.

« La revue de cette coopération figurera parmi les points à l’ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental entre nos deux pays », a ajouté Bassirou Diomaye Faye, soulignant l’importance de poursuivre le dialogue et les projets communs.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de renforcement des relations entre la France et l’Afrique, avec un accent particulier sur la coopération économique et stratégique entre les deux nations.