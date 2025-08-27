Nécrologie : Décès de Pape Mamadou Seck (Pastef)

Pape Mamadou Seck n’est plus ! L’ancien «détenu politique », présenté comme présumé membre des «Forces spéciales » est décédé, ce mercredi 27 août, selon Seneweb.

«Pape Mamadou Seck, une autre victime de Macky, est décédé ce jour. On se souvient encore de ses longs séjours au pavillon spécial sur le fondement d’une accusation fallacieuse. Il a tenu sa place dignement lorsqu’il s’est agi de se battre pour le changement. Je m’incline devant sa mémoire et présente mes condoléances à sa famille et à tout le Pastef. Adieu mon frère. Ton sacrifice ne sera pas vain », a écrit sur sa page Facebook, Waly Diouf Bodian du parti Pastef- Les patriotes et Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD).

Pour rappel, Pape Mamadou Seck a été placé sous mandat de dépôt le 29 juin 2022 dans l’affaire des Forces spéciales avant de bénéficier d’une liberté le 18 mars 2024.