Indondations : Entre héritage et Perspectives, le Pastef face à l’équation des eaux de pluie !

» À travers la souffrance d’un seul être, on atteint la souffrance de tous les êtres », disait Guy Gilbert. Ainsi, la souffrance de tous ceux qui pataugent dans les eaux nauséabondes de pluie est également la nôtre. Nous nous approprions de leur situation et la partageons avec tristesse.

Cependant, l’épreuve des inondations semble être un challenge difficile à relevé par les nouvelles autorités.

Entre l’héritage d’un plan décennal illusionniste, inefficace et coûteux et l’exploration de nouvelles politiques d’aménagement et de la gestion des eaux de pluies, le nouveau régime n’a toujours pas trouvé la bonne formule pour sortir les populations de l’ornière des eaux nauséabondes de pluie qui les obligent à vivre tels des animaux aquatiques. Durant le règne de Macky Sall, ces nouvelles autorités,qui aujourd’hui font face à l’épineuse question des inondations, ont crié sous tous les toîts qu’elles détenaient la solution magique à ce terrible problème d’assainissement.

Lasse et impuissant, le Président Macky Sall déclarait qu’il ne pouvait pas arrêté le Ciel avec les bras, renvoyant ainsi la responsabilité à Dieu.

Un aveu d’échec et une lâche fuite de responsabilité. Certes, la pluie comme autant d’autres phénomènes naturels relèvent de la volonté Divine, mais l’homme peut apprendre à s’outiller pour amoindrir leurs effets négatifs sur sa vie. Et c’est ce que le peuple attend des autorités. Penser et expérimenter de meilleures méthodes préventives et de gestion du fléau des inondations est la seule et unique issue qui s’impose pour endiguer durablement ce phénomène.

Le Président Diomaye et son gouvernement sont face à leur première épreuve-Teste dans le cadre de leurs politiques d’aménagement. Inutile de nous rappeler les échecs du régime de Macky Sall . Car c’est pour avoir échoué qu’il a été remercié. Nous tous savons que son plan décennal à coût de plus de cinq cents milliards n’est qu’une farce de mauvaise et qu’il faut urgemment évaluer et corriger sans complaisance.

Pour le moment, l’urgence est d’aider les nombreux sinistrés à sortir des eaux pluviales, et de travailler rudement à mettre en œuvre des solutions structurelles, pratiques et durables.

Le fléau des inondations, tout comme le chômage des jeunes demeurent depuis des lustres les épines tranchantes aux pieds des différents régimes politiques. Ces terribles épines ont également été les violents vents qui ont emporté les Présidents Wade et Sall. Ainsi, si elles résistent aux politiques va t’en guerre du régime de Pastef, la malédiction Wade-Sall risque de se perpétuer. Car le travail,tout comme un habitat descent sont des formes de dignité humaine inaliénable. Ainsi, toutes les énergies doivent être conjuguées pour venir à bout et définitivement de ces deux bêtes noires des régimes politiques.

M. Modou Aissa Seye, Professeur d’anglais.