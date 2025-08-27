Retour Sur Le Passe Glorieux D’un Digne Fils Du Saloum…Semou Ndene Diogop Diouf

Né en 1906 à Kahone, il était le fils du célèbre Buur Saalum Ndene Diogop Diouf et le petit frère de deux Buur Saalum : Sémou Diouf, son homonyme, tombé les armes à la main durant la guerre de 1914/1918 et Fodé Diouf, Buur Saloum (Kahone) rentré sain et sauf après son brillant comportement de grand combattant lors de la Première guerre mondiale(1914-1918). Buur Saloum Fodé Diouf qui avait reçu des mains du Président français d’alors Vincent Auriol (Président de 1947-1954) le fusil de guerre pour son comportement de « Grand Combattant » à la Première Guerre Mondiale. Toujours parmi les premiers au front pour défendre les intérêts de la France, le jeune et courageux Sémou Diouf fit sa première scolarité à l’école régionale de Kaolack. Il poursuivit ensuite ses études à l’école des Fils de Chefs de Saint-Louis, d’où il sortit diplômé en 1926.

Il fut nommé commis-expéditionnaire surnuméraire à la résidence de Kaolack la même année et enrôlé l’année suivante au 6e R.A.C de Dakar, avec lequel il participa à la campagne du Maroc où il sortira décoré de l’une des prestigieuses médailles de Guerre. Par la suite, il fut intégré dans les cadres, d’abord à Diourbel, puis à Saint-Louis, au service des contributions directes. Son passage dans les rangs de l’armée fut cité en exemple du fait de son comportement exemplaire mais également son courage, son engagement et son esprit professionnel. En 1932, il fut nommé chef de canton de Sokone malgré son jeune âge. Ainsi il se consacra au développement économique du terroir à travers l’agriculture et les œuvres sociales.

Dans la nuit du 10 au 11 août 1938, le jeune Sémou Diouf, chef de canton de Sokone et Géllwaar du Saalum, a été rappelé à Dieu, disparaissant prématurément à la fleur de l’âge.

À l’âge de 32 ans, après une maladie , il quitta prématurément ce bas monde. Comme dit l’adage : « Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années ».

Sémou Ndéné Diogop Diouf une véritable source d’inspiration pour la nouvelle génération.

(Source des informations : un article nécrologique paru dans Paris-Dakar le 11/8/1938) et Mbaye Diouf petit-fils du défunt)