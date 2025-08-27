Kadialy Gassama : «L’économie sénégalaise a encore besoin de flux importants de capitaux étrangers»

L’ÉCONOMIE SÉNÉGALAISE A ENCORE BESOIN DE FLUX IMPORTANTS DE CAPITAUX ETRANGERS.

Les pastéfièns sont très souvent dans l’abstraction, au sens oû ils s’écartent le plus souvent du realisme économique pour des choix de politiques économiques idéalistes, comme s » ils avaient l’illusion d’être dans un pays autosuffisant ( souverainisme , endogéneisation ). Il ne s’agit pas de vouloir financer le développement par ses propres moyens, mais , il s’agit d’avoir la capacité de pouvoir le faire de facon autonome. Or, la réalité en est que, nos pays au sud du Sahara, ont des capitaux encore faibles justifiant notre relative dépendance aux capitaux étrangers ,en dépit pour le Sénégal de la survenue assez récente de l » exploitation du pétrole et gaz qui est une boufée d » oxygène ,sans pour autant qu’elle soit suffisante pour nous permettre de voler avec nos propres ailes et de pouvoir financer le développement de façon endogène. Cette contrainte majeure situationnelle , doit principalement dicter la politique économique du Sénégal qui reste toujours vulnérable aux variations exogènes pouvant provenir de l’érratisme des cours mondiaux du dollar et des prix des biens et services ou de crises climatiques ou sanitaires.

Si bien que la seule alternative valable pour nos économies en situation, c’est d » opter pour une politique volontariste d’attrait de capitaux étrangers pour des investissements directs en ayant un bon environnement des affaires , mais aussi, de pouvoir coupler cette politique d’attractivité par la propension à realiser des investissements publics structurants assez conséquents, surtout dans le domaine des infrastructures et du secteur primaire à travail intensif. La seule manière de réaliser ce double objectif ,est d’avoir une politique économique basée, non pas sur un modèle économique d’accroissement strict des recettes de l’état à travers la fiscalité, qui, au demeurant ,n’est qu » une autre manière d’amoindrir la capacité d’investir des entreprises , mais, de creuser le déficit budgétaire à des niveaux soutenables pour encadrer un endettement viable. Car; c’est l » investissement qui bouste la croissance et que le tout impôt freine la capacité d’investir et ralentit la croissance .

Si on pouvait obtenir aujourd’hui le rééchelonnement de la dette publique du Sénégal afin de réduire sensiblement son service ,en plus d’un cash flow important de la communauté internationale à travers le club de Paris, ce qui est parfaitement dans nos cordes, le tour sera joué pour une bonne remontée des finances publiques et de l » économie Sénégalaise. Ces arrangements à notre portée , parce plusieurs fois obtenus avec les bailleurs de fonds et de la BM qui a eu, une fois ,à effacer une partie de la dette publique sénégalaise, sont tout à fait dans nos cordes, mais, cela suppose la restauration de la confiance avec les partenaires internationaux et des entreprises et agents économiques de notre pays. La confiance , c ‘est la seule variable non aléatoire principale dans toute modélisation ,au point que la préoccupation essentielle des gouvernants doit reposer sur un bon environnement des affaires.

Au demeurant, le FMI n’a pas utilisé les termes falsification ou maquillage des chiffres dans la récente revue des finances de l’état , mais, a parlé d’une dette non répertoriée , ce que certains appellent dette cachée. La nuancé edt importante. La dette non répertoriée est celle qui existe hors circuit budgétaire et relevant du secteur parapublic avec la titrisation des actions qui est une ingénierie financière innovante existant dans le circuit bancaire pour capter des fonds . C’est une pratique courante dans l’écosystème bancaire au sein de l »UEMOA .Il faut faire attention au sens des mots qui n » ont pas les mêmes significations et qui pourraient nous plonger dans des discussions sémantiques ou policiènnes ,au point que certaines questions renvoient le plus souvent à des considérants doctrinaux. L’ approche keynésienne de résolution des crises économiques et financières s’appuie sur le creusement du déficit budgétaire pour relancer la machine économique par des investissements structurants. La dette étant considérée par les néoclassiques comme n’ étant pas un problème, c’est l’absence d’investissement qui est le vrai problème.

Kadialy Gassama