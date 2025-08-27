Tribunal : Bougar Sarr condamné à un mois ferme

Ce mercredi 27 août 2025, Bougar Diouf, informaticien et membre de la coalition « Diomaye Président », a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles. Ses commentaires sur Facebook, relayant une publication de l’activiste Akhenaton, exhortaient Ousmane Sonko à demander aux rebelles casamançais de cesser d’acheter des armes à Paris et en Turquie, suggérant leur utilisation contre l’armée sénégalaise.

Ces propos, jugés de nature à troubler l’ordre public, ont conduit à sa convocation par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) le 21 août, suivie d’une garde à vue le 22 août et d’un placement sous mandat de dépôt le 25 août 2025. À la barre, Bougar Diouf a contesté le délit, tout en assumant ses propos : « Je suis chef de parti politique. Je ne publie pas d’informations. Lors d’un débat sur le patronat à la primature, j’ai commenté une publication d’Akhenaton. Des personnes mal intentionnées ont capturé mon commentaire et l’ont diffusé ailleurs. » Interrogé sur ses sources, il a affirmé : « Ces informations proviennent du site lepays.com. Les enquêteurs de la DSC l’ont vérifié et y ont trouvé plus encore. J’ai découvert ce site via un commentaire de Guy Marius Sagna. »

Le juge a également relevé un autre commentaire de Diouf : « Le placement du général Kandé est une tentative de fragiliser notre armée », auquel il a répondu : « J’ai dit cela en tant qu’informaticien. »

Sur interpellation de son avocat, Me Alioune Badara Fall, il a présenté ses excuses : « Je reconnais avoir utilisé des mots excessifs. Je ne voulais heurter personne. Si mes propos ont offensé, je m’excuse de bonne foi. »

Le procureur, estimant que ces déclarations portaient atteinte aux institutions, a requis six mois de prison, dont trois mois ferme. La défense, par Me Fall, a plaidé pour une peine avec sursis en invoquant l’article 704 du Code de procédure pénale. Le tribunal a finalement condamné Bougar Diouf à un mois de prison ferme.

