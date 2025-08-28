Les victimes ont soif de justice…pression sur Diomaye et la justice

L’accession du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) nourrit beaucoup d’espoir chez les victimes des événements de 2021 à 2024. Après le décès de l’ancien détenu politique Pape Mamadou Seck, les soutiens de Ousmane Sonko renouvellent ses appels à la justice pour les victimes. Son décès, s’ajoutant à la liste des militants ayant perdu la vie ou souffrant de séquelles, a ravivé le débat sur la prise en charge des anciens détenus et la nécessité de faire la lumière sur les responsabilités.

Le décès de Pape Mamadou Seck, qui avait été emprisonné dans l’affaire des « Forces spéciales » avant d’être libéré, a été perçu par de nombreux membres du Pastef comme une tragédie et un rappel douloureux des sacrifices consentis par les militants. Des personnalités du parti, comme Waly Diouf Bodian, ont publiquement salué sa mémoire et dénoncé une « accusation fallacieuse », présentant sa mort comme une conséquence directe des épreuves endurées. Cette disparition a accentué le sentiment d’injustice et renforcé la détermination du parti à obtenir une reconnaissance pour ses « martyrs ».

La situation des anciens prisonniers du Pastef est devenue un point central de la rhétorique du parti. Un ancien détenu, Momo Domou Deuk Bi, a déploré le manque de soutien et a révélé des chiffres alarmants, mentionnant 82 décès et 262 militants malades parmi les 1 972 anciens détenus. Il a critiqué l’État pour son incapacité à les prendre en charge et a dénoncé le sentiment d’abandon ressenti par certains, accusant même certains membres du parti de ne pas les soutenir suffisamment.

Pour les militants, la justice ne se limite pas aux compensations matérielles ou à la prise en charge médicale, mais elle est surtout une question de moralité et de reconnaissance. L’engagement du Pastef pour la justice des « martyrs » et la lutte contre les injustices du régime précédent est perçu comme le véritable « bilan immatériel » qui doit primer sur les réalisations matérielles du nouveau pouvoir. La justice pour les victimes des manifestations, pour les richesses nationales présumées dilapidées, et pour la restauration de l’État de droit sont des objectifs jugés fondamentaux.

Cette soif de justice met le président Bassirou Diomaye Faye, lui-même ancien détenu politique, sous pression. Ses partisans et les familles des victimes attendent de lui qu’il honore ses promesses de rupture et qu’il fasse en sorte que la justice soit rendue. Cette attente est d’autant plus forte que Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont eux-mêmes été au cœur de cette répression politique.

Face à ces attentes, la justice sénégalaise est appelée à se positionner sur ces événements. Des voix s’élèvent pour demander une enquête transparente et indépendante sur les décès et les violences survenus entre 2021 et 2024. Le défi pour les nouvelles autorités est de garantir l’indépendance de la justice tout en répondant aux aspirations de leurs partisans, sans pour autant céder à des pressions qui pourraient compromettre l’État de droit.

Dans ce contexte, une marche nationale a été annoncée pour le samedi 30 août. Organisée par des membres du Pastef, elle vise à réclamer justice pour les victimes de mars 2021 et juin 2023. Le cortège, qui partira de l’École Normale pour se rendre au Rond-point Jet d’Eau, est un moyen pour les organisateurs de maintenir la pression sur les autorités et de rappeler que le deuil et la soif de vérité sont encore vivants.

Le décès de Pape Mamadou Seck, plus qu’un simple fait divers, a agi comme un catalyseur pour le mouvement. Il symbolise le combat continu pour la justice et la reconnaissance des sacrifices faits par les militants du Pastef. La marche à venir et les appels répétés à l’action montrent que, malgré l’accession au pouvoir, la page n’est pas encore tournée et la quête de justice reste une priorité pour le parti et ses partisans de Ousmane Sonko.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn