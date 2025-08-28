People

Une jeune femme ébouillante son compagnon et le poignarde à la fourchette

Par Niakaar
Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi à Villiers-le-Bel, dans le Val d’Oise. Vers 2h20 du matin, une jeune femme de 23 ans a jeté de l’eau bouillante sur le torse de son compagnon.

Elle l’a ensuite poignardée à plusieurs reprises avec une fourchette.

Les pompiers, dépêchés sur les lieux, ont pris en charge la victime grièvement brûlée puis l’ont transportée à l’hôpital de Gonesse.

Quant à sa compagne, elle avait pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. Elle a finalement été repérée rue Colette par une patrouille de police.

La suspecte a été interpellée et placée en garde à vue pour violences aggravées sur conjoint.

Source : F D

