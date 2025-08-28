Un père joue avec ses enfants…et meurt enseveli sous une dune de sable

Le drame s’est déroulé samedi sur une plage d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. Kane Hanna Watson, 28 ans, creusait un tunnel dans une dune de sable avec ses enfants quand celle-ci s’est soudainement effondrée sur lui.

La scène s’est produite devant sa compagne, Jazmine Lee, enceinte, leur fille de 18 mois et les trois enfants de sa compagne. Le père de famille s’est retrouvé enseveli sous 2 mètres de sable durant quinze minutes.

Les secours sont arrivés en hélicoptère et ont découvert la victime enterrée la tête la première dans le sable. Grièvement blessé, le jeune homme a été pris en charge et héliporté dans un hôpital d’Auckland où il a été déclaré décédé quelques heures plus tard.

Décrit comme « un père très aimé et dévoué », Kane devait accueillir un nouvel enfant en début d’année prochaine.

« Le plus déchirant, c’est que son plus jeune enfant ne pourra jamais le rencontrer, mais grandira en entendant des histoires sur cet homme incroyable qui l’aimait déjà avant sa naissance », estime Kristalle Tayler qui a créé une cagnotte pour aider la famille à faire face financièrement à la perte tragique de Kane.

Source : F D