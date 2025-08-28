Sports

Dakar : un trafiquant de MDMA arrêté à Liberté 5

Par Niakaar
0

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar a procédé, le mardi 26 août 2025, à l’interpellation d’un individu soupçonné de trafic de drogue, près du rond-point Liberté 5.

L’homme a été appréhendé en possession de cinq sachets de MDMA, contenant chacun 5 grammes de cette drogue de synthèse prisée dans les milieux festifs. Une fouille a permis de retrouver également un téléphone portable et un portefeuille sur le suspect.

Une perquisition menée dans sa chambre a ensuite abouti à la saisie de quatre autres sachets de MDMA, d’une balance électronique servant à la pesée, ainsi que d’une somme de 50 000 FCFA. Face aux enquêteurs, l’individu a reconnu être le propriétaire de la drogue.

Il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention de stupéfiants à des fins de trafic international et blanchiment de capitaux. L’enquête suit son cours afin d’identifier d’éventuelles complicités et de démanteler le réseau auquel il pourrait appartenir.

 

