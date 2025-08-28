Marché Castors : un dealer présumé arrêté par la Brigade des Stups

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar, rattachée à l’OCRTIS, a mené une opération fructueuse ce mardi 26 août 2025 aux environs de 13 heures. Après avoir suivi la piste d’un premier suspect, les enquêteurs sont parvenus à interpeller un fournisseur présumé au marché des Castors.

L’homme a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à livrer deux « comelottes » de chanvre indien. Les investigations ont révélé qu’il disposait de plus de 900 000 F CFA sur son compte Orange Money, somme considérée comme provenant de ses activités illicites.

Une perquisition effectuée à son domicile a permis de mettre la main sur d’autres paquets de drogue, du matériel de conditionnement ainsi que 73 000 F CFA en liquide.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier ses complices.