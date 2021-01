Abdou Bara Dolly traite Mame Diarra Fam…de « comédienne à l’Assemblée »

Décidément le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly n’a pas sa langue dans sa poche. Connu pour son franc parler, a dans un entretien avec Le Quotidien, traité la parlementaire, Mame Diarra Fam de « comédienne à l’Assemblée ».

« Je ne répondrai pas à Mame Diarra Fam que je considère comme une comédienne à l’Assemblée nationale. Elle s’est filmée lors de sa prise de parole et l’a publiée pour montrer qu’elle se bat pour le Peuple. Mais ce sont ces mêmes populations qui veulent la fin du couvre-feu, le rejet de la modification de la loi sur l’Etat d’urgence. Je l’ai appelée pour lui dire mon intention de saisir le Conseil constitutionnel. Mame Diarra Fam a salué ma démarche, mais a ajouté que lorsqu’elle fut exclue du Conseil d’administration de l’Aibd, personne ne l’a soutenue. Ça c’est un combat personnel et c’est différent d’un combat pour le Peuple », martèle le député de Bokk Guiss Guiss, dans les colonnes du journal.

Avant de rajouter : « Deuxièmement, Mame Diarra Fam se dit députée de l’opposition et Macky Sall amène à l’Assemblée nationale le projet de loi 45/2020 portant sur le taux d’intérêt et le taux légal, elle a appelé tous les députés à voter ce projet de loi sans débat, juste pour plaire au ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Wade ne sait pas que les députés du Pds gèrent leurs intérêts. Ensuite, je ne fais rien sans aviser le président Pape Diop. Je défie quiconque de sortir une déclaration de Pape Diop remettant en cause ma démarche. Dans les rangs de mon parti, le député Nango Seck m’avait donné sa parole pour signer. En ce moment, il était en Italie. Kiné Mbaye n’était pas au courant. Yaye Mané Albis m’a dit qu’elle va en parler à Pape Diop. Elle n’est pas revenue vers moi. Mais pour cette dame, elle vote le budget de Matar Ba, ministre des Sports, parce qu’elle dit être de Fatick. On ne l’a jamais entendue fustiger dans un plateau de télévision, à la radio ou dans un journal la politique de Macky Sall et défendre le parti. Yaye Mané Albis explique souvent que la vie n’en vaut pas la peine. Elle gère une agence de voyage et donc vote systématiquement le budget du ministère des Affaires étrangères parce qu’elle dit ne pas vouloir perdre des marchés. Donc il y a beaucoup de députés qui ne sont à l’Assemblée nationale que pour gérer leurs intérêts ».