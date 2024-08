Abdou Latif Coulibaly rend hommage à son « grand frère », le magistrat Ndongo Fall

A Dieu, grand frère, Ndongo Fall ! (Abdou Latif Coulibaly)

Grand frère, c’est mon frère cadet, Abdou Rahim, qui m’a annoncé la nouvelle de ton décès, en ce début de soirée, du mardi 12 août 2024. Je mesurais bien la nature du terrible mal qui avait pris possession de ton corps, depuis peu de temps, au grand désespoir de ta famille, de celui de tes proches, de tes amis et autres personnes qui t’ont tant aimé durant ton existence. J’en fais partie. Une existence sur terre que nous aurions tous voulue voir se prolonger. Et encore très longtemps. Hélas !

Comme tous ceux qui ont été autour de toi, j’appréhendais, sans trop y croire, l’issue probable à laquelle pouvait conduire le mal dont tu souffrais. Je n’en fus pas moins anéanti par l’annonce de la terrible nouvelle : ton retour définitif vers Dieu. Celui de qui nous tenons notre existence sur terre. Le Même, vers qui, nous retournerons un jour. Pour toi ce fut ce mardi 12 août. Le lendemain, mercredi 13 août, je suis parti à l’hôpital Principal de Dakar pour assister à la levée du corps, le tien propre, pour te conduire vers ta terre natale, Koki. Cette bourgade devenue célèbre dans tout le pays, par sa réputation d’excellence, de lieu d’enseignement islamique. C’est là où tu es né et grandi. C’est ici que tu as connu les joies de l’enfance et les insouciances de l’adolescent, baignant dans l’ambiance d’une vie familiale traditionnelle, animée par un père rigoureux et ouvert dans l’éducation de ses enfants. Ce père a justement été épaulé par une mère avenante et soignée dans sa façon d’aider son époux à parfaire cette éducation. Comme en ont pu témoigner des amis et tous ceux qui ont pris la parole pour parler de ton parcours de vie, depuis ta tendre enfance à Koki.

En ayant écouté tout ce monde, j’ai compris d’où tu tiens tes qualités humaines et professionnelles. Ces qualités qui ont toujours frappé tes collègues. Pendant un court moment de l’événement, j’ai senti un petit soulagement atténué ma peine. Ce fut quand un de tes collègues, mon frère Cheikh, en l’occurrence, un collègue, mais surtout un ami, te rendra hommage. C’est chez lui que j’ai appris à te connaître et à t’apprécier. Ton ami a décliné tes qualités professionnelles avec générosité et justesse. Il savait de quoi il parlait, car il a cheminé avec toi pendant un peu plus d’une quarantaine d’années dans l’univers complexe et délicat de la justice. Il a mis, en parlant de toi, l’emphase sur tes qualités professionnelles et humaines. Ses propos ont suffisamment renseigné davantage l’assistance sur le type de juge que tu as été, durant une longue carrière de quarante ans de bons et loyaux services. Un juge intègre et compétent, rigoureux et juste, dans sa manière de rendre justice aux justiciables attraits devant lui. Ton érudition sur le droit pénal et électoral force l’admiration de tes pairs, mais aussi celle des autres sachants en droit. Tu laisses à la postérité, à la communauté scientifique, deux ouvrages qui ont aisément pris place dans la doctrine. Cela arrive rarement de la part des juges, pour être souligné. Tes ouvrages éclairent bien sur les sujets abordés, car ils sont inspirés à la fois par ton érudition et par les connaissances pratiques d’un juge qui a longtemps exercé son métier.

A dieu grand frère ! Tu vas nous manquer vendredi prochain. Que dis-je ? Tu vas surtout manquer à la table, à l’occasion du prochain déjeuner traditionnel du vendredi. On se consolera en nous appuyant sur notre foi, celle-ci nous incline à l’optimisme, en ce qu’elle nous suggère que vous avez sûrement déjà élu domicile au paradis céleste, installé en compagnie de l’autre ami, parti il y a quatre ans. Et tous les deux accueillis dans des demeures situées non loin de celle du prophète (PSL), Mouhamet. Ta vie durant, tu as été en quête permanente de la vérité qui est un bien sacré du Créateur de l’univers. Ton rire discret, ta sympathique bonhomie nous manqueront. Ton absence nous pèsera, car elle nous privera du plaisir de continuer de nous délecter de ton allure apaisante et de ta finesse d’esprit. La délicatesse de l’être que tu as incarné m’est toujours apparue comme une sorte de prolongement naturel de ton esthétique d’ensemble. La discrétion de l’homme est en parfaite harmonie avec ce corps filiforme qui sait se mouvoir sans gêne pour personne. C’est ainsi que tu as vécu, en déposant avec délicatesse une marque personnelle qui aura forcé le respect et parfois suscité de l’admiration auprès de tes collègues et de tes nombreux proches et amis.

Ce ne fut une surprise pour personne, quand sur recommandation de tes collègues, tu as été choisi par le président de la République pour être le modérateur des travaux des Assises de la justice, tenues ces dernières semaines. Ce fut ta dernière mission officielle sur terre. J’évoque cet épisode de ta vie pour redire et insister sur la perte immense que ta disparition a constituée pour notre pays. Perte immense surtout pour ta famille, pour tes enfants en particulier. Je pense que sentant, plus ou moins, une fin proche tu leur a réaffirmé ton amour infini de père. Je le dis, car je crois que ce n’est pas par un pur hasard que tu t’es décidé pendant tes derniers jours d’existence sur terre, à envoyer à des connaissances et à des amis, ce beau texte dans lequel l’auteur décrit ce que doit être un père. Je retiens ces quelques mots de ce texte que mon frère cadet a reçu de ta part et m’a immédiatement transféré : « (…) Excité par le bonheur d’être père, Papa-poule est le repère auquel l’enfant désire tant être similaire, dans son amour débordant pour son enfant, on le perçoit souvent comme un laxiste accordant toutes les licences, qui conduisent aux déviances. A tort ou à raison, dans sa conception, la meilleure école d’éducation est celle dans laquelle la pédagogie est portée et animée par l’amour : *l’amour qu’il ressent stimule ce qu’il y a de meilleur en l’enfant et, ce faisant, facilite la correction de ce qu’il y a de répréhensible en lui (…) ». Grand frère, comme dirait Antoine de Saint-Exupéry : « la vie inspire plus d’effroi que la mort, c’est elle qui est le plus grand inconnu ». Sous ce rapport, j’essaie de comprendre autrement ton départ, je conçois ton départ, je me cherche un apaisement de l’âme et du cœur meurtri. Dans ma quête de sens, depuis que j’ai appris ton décès dans cette soirée du mardi 12 août, je conclus ce texte écrit pour la mémoire d’un être cher de reprendre à mon compte les mots de Charles Baudelaire : « C’est la mort qui console, hélas ! et qui fait vivre ».

Par Abdou Latif Coulibaly