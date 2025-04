Abdou Mbow : «Ousmane Sonko se considère comme un Dieu»

L’opposition hausse le ton face à ce qu’elle qualifie « d’instrumentalisation de la justice. » Sur le plateau de PressAfrik TV dans l’émission « Face au jury », de ce dimanche 20 avril, le député Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire Takku Wallu, a chargé le régime en place, accusant le Premier ministre Ousmane Sonko de mêler règlements de comptes politiques et interférence dans les affaires judiciaires.

« Le Sénégal est un pays de loi et de démocratie où chacun des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) a sa part. On a vu que les procureurs ont tenu une conférence de presse, mais ce qui me dérange, c’est qu’on a vu, le 3 avril dernier, le président de la République sortir pour dire que les citoyens doivent mettre la pression sur la justice», a déploré le député.

Il a poursuivi : « Quelques jours plus tard, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu à l’Assemblée nationale, le 14 avril, pour dire que si les citoyens ne sont pas satisfaits, ils doivent faire pression sur la justice afin qu’elle soit rapide. Quelques jours de plus encore, le président de l’Union des magistrats du Sénégal est sorti pour dire qu’il n’a jamais dit au président de la République de rester dans le Conseil supérieur de la magistrature. »

Selon lui, cette séparation est aujourd’hui menacée et qu’il y a un doute sur l’indépendance de la justice. Pour Abdou Mbow, l’incarcération de l’ancien député Farba Ngom illustre parfaitement ce qu’il dénonce : une justice utilisée à des fins politiques.

« Le Premier ministre, qui se considère comme un Dieu, arrête les gens, fait ce qu’il veut. Il a dit qu’il est indestructible politiquement. Il a dit que Farba Ngom est à sa dernière campagne électorale. Aujourd’hui, Farba Ngom est en prison. Farba Ngom est l’otage politique d’Ousmane Sonko. Selon le rapport de la Centif, il est présumé innocent. Il n’est encore coupable d’aucun crime. On l’a accusé, et celui qui l’accuse l’avait dit, et il l’a fait. La majorité de ceux qui sont en prison, c’est parce qu’ils ont dit un truc qui ne plaisait pas à Ousmane Sonko. Le problème d’Ousmane Sonko, c’est qu’il ne supporte pas les critiques. Sonko ne peut pas faire en sorte qu’on ne lui rappelle pas ses propos et les promesses qu’il n’a pas tenues. »

Le député est ensuite revenu sur la situation politique du pays en dénonçant les arrestations opérées par le gouvernement. « Depuis leur arrivée au pouvoir, 83 personnes ont été arrêtées. Ce sont des détenus politiques. 83 personnes arrêtées pour des délits d’opinion, comme le cas d’Abdou Nguer, qui a été placé sous instruction. Le problème d’Ousmane Sonko, c’est qu’il pense que parce qu’il s’est opposé et qu’il a insulté tous les Sénégalais, maintenant qu’il est au pouvoir, tout le monde doit se taire. Qu’Ousmane Sonko boive de l’eau et qu’il se calme. »

Abdou Mbow n’a pas mâché ses mots à l’encontre du Premier ministre. « Ousmane Sonko ne doit pas se tenir devant les Sénégalais pour dire qu’il va effacer des gens. Est-il Dieu pour effacer les gens ? », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « Il a dit qu’il est indestructible politiquement. Depuis son ascension au pouvoir, Sonko a un programme de reddition des comptes, il a menacé et enfermé des gens. Cela ne peut pas continuer. Nous sommes dans un pays démocratique. Ils veulent installer une dictature et faire taire tout le monde, mais cela n’arrivera pas », a-t-il averti.

S’exprimant toujours sur le plateau de PressAfrik TV, le parlementaire a également dénoncé une tentative de manipulation de l’opinion concernant le troisième mandat de l’ancien président : « Le député Amadou Ba a dit que Macky Sall avait saisi le Conseil constitutionnel pour un troisième mandat, mais le Conseil leur a dit que c’était faux. Ils doivent avoir honte. Ils ont proclamé haut que Macky Sall allait faire un autre mandat. Leur problème aujourd’hui, c’est que le président Bassirou Diomaye Faye sombre, tandis que l’aura de Macky Sall grandit. C’est ça leur problème. Macky Sall a travaillé pour ce pays, et eux, depuis leur arrivée, ils ne font que faire des baptêmes et inaugurer les réalisations de Macky Sall. »

Source : Pressafrik