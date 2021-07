Abdoul Mbaye : « Tous ceux qui ont participé à me faire du mal le regretteront »

Même si l’affaire opposant Abdoul Mbaye et son ex-épouse, Aminata Diack n’a pas encore connu son dénouement final, elle a toutefois connu des avancées.

Après la requête de son ex épouse aux fins de rabat contre l’arrêt de la chambre civile de la plus haute juridiction et la déclaration de l’ancien Premier ministre sur l’accord de son ex-épouse pour la séparation de biens, l’affaire va finalement être vidée le 12 août prochain.

Toutefois, malgré le fait que l’affaire suive toujours son cours judiciaire, Abdoul Mbaye prévient que l’issue de cette affaire sera douloureuse pour ceux qui ont tenu à lui faire du mal.

« Tous ceux qui ont participé à comploter et à me faire du mal, le regretteront », a servi le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail qui dit, au micro de nos confrères de Dakaractu, par ailleurs laisser la justice divine s’accomplir.