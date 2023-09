Abdoulaye Mamadou Guissé : « Le Sénégal est pris en otage par le système… »

Tupac : Plus de 75 millions d’Albums vendus : (Réponse à mon frère Negro Negritude)

Tupac disait : « Réveillez moi lorsque je serai libre ».

Notre réveil musicale sera à notre culture ce que l’âge de la Pierre taillée est à l’ère des nouvelles technologies.

L’écart est un monde plus grand grand que 10 000 continents .

Le Sénégal n’a pas de mécanismes qui devraient charrier les mutations et tendances musicales existentialistes.

Nous avons des pseudos stars qui ne voient plus loin que le bout de leur nez : Nous sommes dans un constat d’Echec.

Notre musique a besoin d’identité et non des stars qui ne brillent que sous leur propre ciel et isolé.

Le progrès de la musique commence par la démocratisation du succès et du talent.

Malheureusement au Sénégal nous marchons par la tête et non par les pieds .

Le 7 septembre est assassiné Tupac lors d’un combat de Mike Tyson et nous sommes aujourd’hui le 30 septembre déjà 27 ans que Tupac est dans le cœur du progrès et de l’histoire.

Le Sénégal est pris en otage par le système post colonial .

On avance pas avec un d’eux ou trois artistes dans un pays de culture.

Ici c’est ainsi.

Le président de l’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (Omart Sénégal )

Abdoulaye Mamadou GUISSE