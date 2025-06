Abdoulaye Seydou Sow : « Personne n’a de leçon à me donner au sein de l’APR »

Invité à l’émission Face au jury sur Pressafrik Tv, ce dimanche, Abdoulaye Seydou Sow, ancien ministre de l’Urbanisme sous Macky Sall y est allé sans langue de bois sur certains différents au sein de l’Apr (Alliance pour la République, ancien parti au pouvoir) et surtout en ce qui concerne les critiques à son encontre suite à sa participation au dialogue initié par l’actuel président de la République. Il a soutenu n’avoir aucune leçon à recevoir de ces frères de parti.

« J’accepte les critiques, il y a de ces gens je leur pardonne parce qu’ils ne savent pas. Mais d’autres par contre son de mauvaise foi. Eux ils sont dans un combat au sein du parti espérant obtenir des postes du genre, Vice- coordinateur, Vice-président… Et ceux qui n’ont pas de base ni sympathisants essayent de se rapprocher du président du parti (Macky Sall) en rapportant des ragots, entres autres », a-t-il regretté.

Il a poursuivi : « Moi je fais partie des quelques responsables qui lors des élections législatives faisaient du porte à porte pour persuader les autres à venir assister aux réunions. « Donc personne n’a de leçon à me donner au sein du parti. Parace que quand presque tout le monde était parti moi j’étais resté là, avec Abdou Mbow, Augustin Tine, Mor Ngom, Mamour Saleh. On a créé des comités de suivi et autres sur notre propre initiative et en contacte permanant avec le président pour arriver à ce résultat. Moi je ne suis pas comme eux. Je ne calomnie jamais le président Macky Sall. Eux, ils le calomnie en douce et fait genre de le défendre devant les caméras. Ce n’est pas comme cela qu’on obtient un poste. Un poste on le mérite », a fustigé l’ancien ministre.

Ajoutant : « ce parti, c’est un parti démocratique. Les postes seront donc élus démocratiquement et ceux en qui le Président a confiance, il les mettra à ce niveau conformément aux textes du parti », a fait savoir Abdoulaye Seydou Sow.

Avec Pressafrik