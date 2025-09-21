Accélérer l’amoindrissement des souffrances des populations pour éviter d’autres mobilisations « réussies » des opposants au pouvoir

Le rôle de l’opposition a toujours été de s’opposer aux politiques et actions du gouvernement et de se positionner en sentinelles face aux problèmes des populations. Quant au pouvoir, son rôle est entre autres de solutionner leurs problèmes. Ça c’est la démocratie qui est ainsi faite.

La mobilisation des opposants à l’actuel régime doit, en effet, être analysée froidement et sans tentative de minimisation. Si seulement 17 mois après l’élection du duo Diomaye-Sonko, leurs opposants puissent réussir à mobiliser cette foule même avec un changement d’itinéraire, cela mérite de la part des tenants du pouvoir une analyse froide. L’erreur qu’il faut d’ailleurs éviter, c’est de faire comme les régimes précédents face à leurs opposants.

Nous nous souvenons de comment le régime de Président Macky Sall voyait le Pastef dans un passé proche. Malgré leur minimisation, ce parti des « réseaux sociaux » a réussi en un laps de temps à se frayer un chemin et s’imposer comme le premier parti de l’opposition. Nous nous rappelons aussi comment ils minimisaient la coalition Yewwi Askaan Wi pensant qu’elle ne va jamais vivre quelques temps. Mais, cette coalition d’opposants qui n’avaient pas la même idéologie a accéléré la chute de leur régime d’abord en janvier 2022 avec les locales et ensuite les législatives de juillet 2022 en imposant presque la cohabitation.

En politique, il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires, ce, même si leur manifestation ne fait même pas 500 personnes. Nous savons tous que les indécis qui font basculer les votes ne viennent jamais dans les manifestations. Ils vaquent tranquillement à leurs occupations, suivent attentivement les actualités et font leurs propres opinions des messages reçus.

Le pouvoir en place ne doit donc jamais minimiser la manifestation de ses opposants d’hier vendredi 19 septembre 2025. Ils doivent l’analyser avec froideur et tenter d’apporter des réponses concrètes. Et la seule et unique réponse, c’est, à mon avis, d’accélérer le développement économique et social, d’être plus proche des populations, de beaucoup communiquer, d’éviter de créer une distance sociale avec le bas peuple, d’éviter les erreurs politiques, l’arrogance qu’on connaissait des partis au pouvoir, etc. Sinon le réveil risque d’être difficile. 2029, c’est dans moins de 3 ans et avant ça les locales de 2027 dans un an et quelques. Accélérons donc l’amoindrissement des souffrances des populations pour éviter d’autres mobilisations « réussies » des opposants au pouvoir.

Bassirou DIENG, Journaliste, Membre de la Mouvance Présidentielle et Responsable politique dans le département de Pikine (Commune de Tivaouane DiackSao)